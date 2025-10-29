Cortan la AG-4.3 por la presencia de un perro en la calzada

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de emergencias tuvieron que cortar ayer la AG-4.3 a su paso por Vilanova de Arousa por la presencia de un perro suelto por la vía. Los conductores que circulaban sobre las 17.00 horas por el vial se encontraron con vehículos de emergencias y de la Guardia Civil de Tráfico a la altura de la salida de Vilanova, que trataban de sacar al animal del vial para evitar que pudiese acabar provocando un accidente.

Un agente a pie y un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico tuvieron que escoltar al animal hasta un lugar seguro, mientras los conductores que transitaban por la vía se veían obligados a circular de forma lenta y con paradas intermitentes mientras el animal permanecía en la calzada. Una vez retirado el animal, la circulación se restableció sin ningún incidente.