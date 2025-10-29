La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión

Cada Gran Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro de O Grove, una vez llegado el mes de noviembre e iniciada la campaña de pesca del «rey de los mariscos», se caracteriza por dos grandes acontecimientos, como son su almuerzo de confraternidad y, a modo de suculento aperitivo, el Xantar de Cofrades.

Este último es más «de andar por casa» que el almuerzo oficial, este año reconvertido en la cena de gala a desplegar el día 29 en la finca La Atlántida, coincidiendo con el Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas.

El Xantar de Cofrades, por tanto, es una primera toma de contacto con el centollo y suele reunir a los afines a la Cofradía do Centolo Larpeiro residentes en la provincia de Pontevedra y otros puntos de Galicia y Portugal, aunque en ocasiones también llegan incondicionales de la entidad procedentes de otras regiones españolas.

Así transcurrió el XXXII Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / Noé Parga

El año pasado ese Xantar de Cofrades tuvo lugar en el hotel vinoteca Norat. Para esta edición del homenaje al Centolo do Grove se traslada a la bodega vilanovesa Pazo Baión, propiedad de la cambadesa Condes de Albarei, en la que se celebró el almuerzo de confraternidad del Gran Capítulo el año pasado.

La fecha marcada para el Xantar de Cofrades es el 22 de noviembre –una semana antes de la cena de gala–, incluyéndose en el programa una visita guiada a las instalaciones de Pazo Baión, una cata de vinos de la bodega, la tradicional entrega de distinciones otorgadas por la Cofradía do Centolo Larpeiro y el almuerzo propiamente dicho.

Un momento del XXXII Xantar de Cofrades, organizado por la Cofradía do Centolo Larpeiro. / M. Méndez

Y no será un almuerzo cualquiera, ya que sobre la mesa se pondrán entrantes, empanada gallega, mejillones al vapor, croquetas de marisco, camarón y abundante centollo y centolla, que es algo a diferenciar y tener muy en cuenta, tratándose de un producto como este.

Se completa la carta con el «sorbete centoleiro», caldo gallego y, de postre, tarta de Santiago y Piedras de Santiago, además de con cafés y vino como el «Pazo Baión», el «Ederra», de la DO Rioja, y el «Legaris», de Ribera del Duero.

De todo ello da cuenta Víctor Otero Prol, presidente de la Cofradía do Centolo Larpeiro, quien además confirma que los interesados podrán adquirir centollo para llevarse a casa .

Ofrecen más información e inscriben a nuevos asociados en la página web www.centololarpeiro.com.