Catoira sufre un nuevo robo de cable en el alumbrado público

El Concello de Catoira sufrió el pasado fin de semana un nuevo robo del cableado del alumbrado público que, en esta ocasión, afectó desde el parque empresarial hasta la avenida dos Muíños de Vento. El alcalde del municipio, Xan Castaño, explicaba ayer que, en unos tramos, los ladrones cortaron y retiraron el cable, pero en otros no pudieron extraer el material, produciendo graves daños que dejaron sin iluminación a cerca de tres kilómetros de vías.

Siendo la tercera ocasión en la que esto ocurre en menos de un mes, el alcalde de Catoira ha solicitado a la Subdelegación que priorice la investigación de estos hechos e incremente la presencia de la Guardia Civil en el municipio. Una de las primeras medidas que se va a tomar es la visualización de las cámaras de vigilancia de las empresas del polígono para ver si pueden aportar alguna pista sobre la identidad de los ladrones.

El regidor se muestra muy preocupado por la sucesión de robos porque están suponiendo «un grave problema para el Concello por el gasto que supone reponer el servicio de manera urgente». No en vano, en los robos anteriores, las pérdidas rondaban los 6.000 euros, una cifra que, en este caso, puede duplicarse. El modus operandi utilizado este fin de semana es igual que en las anteriores ocasiones. El primero de los robos se registró en el lugar de Cruceiro de Arón, antes de llegar a Coaxe, donde se llevaron 200 metros de cable. Dos semanas después, la situación se repitió en Freixeiro, en Abalo, y ahora aquí.