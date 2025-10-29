Los bonos «Son da Casa» repartirán 37.500 euros en descuentos

El Concello de Vilagarcía ultima los preparativos de la octava campaña de bonos «Son da Casa» que volverá a ponerse en marcha a finales de noviembre con el objetivo de dinamizar la economía local. El departamento de Promoción Económica trabaja en la redacción de las bases y en los últimos ajustes técnicos antes de abrir el plazo de adhesión de los establecimientos participantes.

Desde Ravella confirman que ya son muchos los vecinos que se han acercado a las dependencias municipales para preguntar por los bonos. Una muestra del interés que despierta una campaña que, desde su creación tras la pandemia, se ha consolidado como «una de las herramientas efectivas para fomentar el consumo local y respaldar al pequeño comercio y a la hostelería».

Este año, el programa contará con un presupuesto de 37.500 euros, que se traducirá en la emisión de 3.750 packs por valor de 30 euros cada uno. Cada persona podrá adquirir hasta dos bonos, canjeables en establecimientos de hostelería, comercio, tiendas de proximidad, plaza de abastos y servicios locales como peluquerías, ópticas o centros de fisioterapia. El importe no consumido no será recuperable.

Esta campaña cuenta con muchos adeptos. / Iñaki Abella

En estos días, el Concello redacta la instancia de adhesión para los negocios interesados en participar o renovar su suscripción. Como novedad, los establecimientos que no soliciten expresamente continuar serán eliminados del listado de comercios adheridos, con el objetivo de mantener actualizada la información y evitar confusiones entre los poseedores de los bonos.

Otra de las cuestiones que se está valorando es la posible eliminación de la venta física de los bonos, tradicionalmente disponible en una carpa instalada en la plaza de Galicia. Según Ravella, la mayoría de usuarios opta ya por la compra online a través de la plataforma municipal ticket.vilagarcia.gal, por lo que se estudia centralizar todo el proceso por la vía telemática.

Desde el gobierno local destacan que «la campaña se celebrará con total garantía y que se informará puntualmente de todas las novedades a través de la web y las redes sociales municipales». Los bonos «Son da Casa!» se han convertido en una marca reconocida entre vecinos y comerciantes. La demanda habitual y el corto tiempo hasta agotarse así lo corrobora.