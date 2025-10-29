Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG meco reivindica la recuperación de la arquitectura popular

Los nacionalistas reclaman al gobierno «un plan serio» para salvar lavaderos, fuentes y molinos

Uno de los lavaderos abandonados de O Grove.

Uno de los lavaderos abandonados de O Grove. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

El BNG de O Grove aboga por recuperar los lavaderos públicos antaño tan utilizados en el rural, las fuentes, molinos, hórreos, cruceros de piedra, muros y demás elementos que forman parte del patrimonio etnográfico de la localidad y de su historia.

Para conseguirlo, el grupo que dirige Anselmo Noya reclama al gobierno socialista de José Cacabelos «un plan serio», dotado de presupuestos y proyectos, pues está convencido de que «este hermoso y frágil conjunto arquitectónico corre serio peligro».

De ahí la necesidad, a su juicio, de afrontar «una estrategia de actuación municipal» que permita conservar los elementos aludidos «sin tener que depender de la buena voluntad de colectivos o personas concretas».

Uno de los lavaderos en mal estado.

Uno de los lavaderos en mal estado. / FdV

Lo que quieren decir los nacionalistas cuando lo plantean así e incluso sugieren «establecer convenios con especialistas en patrimonio etnográfico· y promover campañas de voluntariado y concienciación, es que existe «una clara dejadez» por parte del alcalde, José Cacabelos.

Cita como ejemplo de ello que «los molinos no fueron restaurados o no se hizo correctamente, los lavaderos están llenos de basura y con sus tejados dañados, de las fuentes ya no sale agua y la sinalética es inexistente o deficiente»

En definitiva, que insta al Concello a actuar de urgencia para «evitar la desaparición de un legado que nos pertenece a todos» y salvaguardar «la memoria y la dignidad colectiva».

Uno de los molinos de O Grove.

Uno de los molinos de O Grove. / FdV

De no hacerlo así, «cada molinos lleno de pintadas y basura es un fragmento de nuestra historia que se pierde; y cada fuente que seca es un símbolo más de desconexión con nuestros orígenes, resultando imposible comprender la historia de O Grove sin estos espacios que durante siglos fueron el centro de la vida comunitaria».

Es esto lo que lleva al Bloque a instar a Cacabelos a seguir el ejemplo de otras villas y gobiernos gallegos que «recuperaron rutas de molinos y fuentes o circuitos de arquitectura popular que atraen visitantes interesadas en la historia y el turismo sostenible».

«Recuperar y cuidar ese patrimonio es un deber moral y una oportunidad para construir un municipio más consciente, justo y orgulloso de su identidad», espeta el portavoz del BNG, quien termina lamentando la existencia de rutas de senderismo «olvidadas».

