El BNG celebra el fin a la falta de cobertura digital en Sobradelo
El BNG de VIlagarcía celebra la solución definitiva a la desconexión digital que afectaba a la parroquia de Sobradelo, cuyos vecinos ya vuelven a disponer de conexión a internet y línea telefónica tras varios meses de dificultades. La formación nacionalista agradece la labor de sus representantes en Madrid, Néstor Rego y Carme da Silva, por las gestiones realizadas en el Congreso y el Senado para desbloquear la situación.
Tras meses de lucha institucional, «con varias iniciativas presentadas en ambas cámaras», la compañía operadora completó las obras necesarias, restableciendo la cobertura.
Desde el BNG quisieron felicitar a los vecinos de Sobradelo por su constancia y papel clave en la resolución del conflicto. «Fueron los vecinos, con su perseverancia y denuncia pública, quienes consiguieron que hoy la conexión a internet sea una realidad para toda la parroquia», señalaron desde la formación, que reiteró su compromiso en la defensa del derecho a la conectividad en el rural «como elemento esencial de igualdad y desarrollo».
