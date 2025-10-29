Amigos de Galicia tramita microcréditos a emprendedores

La Fundación Amigos de Galicia apoya a los emprendedores mediante la tramitación de microcréditos para el emprendimiento, gracias a un programa de colaboración suscrito con Microbank, que es el banco social de Caixabank. Se trata de un plan pensado para personas que necesitan financiación para iniciar o consolidar su proyecto profesional, ofreciendo condiciones accesibles y un acompañamiento integral durante todo el proceso.

El servicio forma parte del programa de orientación laboral, inserción sociolaboral y apoyo al emprendimiento que tiene Amigos de Galicia en su sede de Vilagarcía, y se activa cuando un usuario presenta una idea de negocio. El requisito que se le pide es que presente un plan de empresa, y es ahí donde entra Amigos de Galicia, pues acompaña en esta fase a los aspirantes y emite para ellos el informe de viabilidad, que es un documento imprescindible para tramitar la solicitud.

Se da la circunstancia de que , «durante este año, todos los proyectos presentados por la Fundación Amigos de Galicia han obtenido respuesta positiva, mientras otros continúan en fase de tramitación».

Desde la asociación señalan que se trata de un programa «con un alto grado de viabilidad e impacto social», ya que a menudo los proyectos son presentados «por personas con dificultades de acceso al crédito tradicional».