Los alumnos del CEIP Enrique Barreiro aprenden a reciclar jugando

Dentro de su campaña de puesta en valor del medio ambiente, el Concello de Cambados inició las visitas a colegios empezando por Vilariño. Allí, en el CEIP Enrique Barreiro Piñeiro, disfrutaron del juego didáctico de reciclaje que se repartirá entre el alumnado de los centros cambadeses. Su objetivo es enseñar de manera lúdica a clasificar correctamente los residuos domésticos y promover desde edades tempranas una gestión responsable de los desechos.