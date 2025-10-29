Los alumnos del CEIP Enrique Barreiro aprenden a reciclar jugando
Vilagarcía
Dentro de su campaña de puesta en valor del medio ambiente, el Concello de Cambados inició las visitas a colegios empezando por Vilariño. Allí, en el CEIP Enrique Barreiro Piñeiro, disfrutaron del juego didáctico de reciclaje que se repartirá entre el alumnado de los centros cambadeses. Su objetivo es enseñar de manera lúdica a clasificar correctamente los residuos domésticos y promover desde edades tempranas una gestión responsable de los desechos.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- Los barrios con mayor desigualdad salarial están en Vilagarcía y Sanxenxo
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Los flamencos de Vigo pueden ser arousanos