Viaje a la raíz literaria de Valle-Inclán

La casa de O Cuadrante, convertida hoy en un museo dedicado a Ramón María del Valle-Inclán, fue uno de los «recunchos» en los que se guarecía el escritor cada vez que regresaba a Vilanova de Arousa y donde comenzaron sus escarceos con la literatura oral que acabaría marcando algunas de sus obras más conocidas. En el marco de la Semana da Cultura, la casa de O Cuadrante acogió ayer dos visitas guiadas, protagonizadas por Fátima Rey, con las que se pretende acercar y dar a conocer un poco más de la biografía de Valle. Durante esa visita, abiertas a todo el público, Rey incide en el hecho de que criarse en O Cuadrante influyó, y mucho, en su literatura y para ello escenificó alguna de las historias que envuelven tanto a la casa como a Vilanova.

Rey inició en cada una de las ocasiones un recorrido por la vida del escritor, pero siempre en lazándola con sus raíces o con municipios como Cambados, A Pobra o Vilagarcía, que siempre estuvieron presentes para Valle. O Cuadrante también fue el espacio al que acudieron muchos de los amigos del escritor. Por sus piedras pasaron escritores, literatos, artistas o políticos entre otros que se acercaban a visitar al gran genio vilanovés. Durante la visita, Rey también escenificó varias frases de Valle para que los asistentes pudiesen llevarse una idea general de lo que significa el escritor vilanovés.

La visita recorre toda la vivienda de los abuelos de Valle. | NP

Una de las cuestiones que siempre trata de hacer Rey es desmitificar algunos datos erróneos sobre la biografía de Valle. Entre ellas, la de que era un hombre con muy mal carácter, algo que Rey matiza constantemente. «Era muy amigo de sus amigos y siempre estaba pendiente de los demás; es cierto que tenía su genio y era muy intenso, pero no era el personaje que ha trascendido», explica.

Las visitas guiadas dramatizadas son un clásico en la casa museo de O Cuadrante. Comenzaron a realizarse en 2007 y se han convertido en toda una referencia para acercarse a la figura de Valle. Aunque ya se han hecho durante la Semana da Cultura, lo cierto es que las ocasiones en las que más visitantes han participado en esta iniciativa coincidió con la celebración de la Francofonía o con la Ruta Quetzal. «A la gente le gustan mucho y hay incluso mucha gente que repite, por eso en cada una de ellas acostumbro a introducir datos y anécdotas nuevas», explica Rey.

La Semana da Cultura de Vilanova llega hoy a su jornada más importante, el 28 de octubre, el aniversario del nacimiento de Valle-Inclán. Como todos los años se celebrará la tradicional ofrenda floral ante el conjunto escultórico valleinclaniano situado en la plaza de O Castro.