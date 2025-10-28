La transformación de la calle Vilaboa inicia sus obras hacia la prioridad peatonal

La transformación urbana de la calle Vilaboa ya está en marcha. Ayer lunes comenzaron oficialmente las obras para convertir esta vía, situada frente al edificio Procoarsa, en una plataforma única con prioridad peatonal. Los trabajos, que llevará a cabo la empresa Novavial SL, cuentan con un presupuesto de 340.000 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses.

Los operarios iniciaron la intervención con las primeras catas y mediciones técnicas del terreno, paso previo a la renovación de los servicios soterrados y a la ejecución del nuevo firme. Durante los últimos días, la empresa instaló las vallas y la señalización informativa para advertir a los vecinos del inicio de las labores, además de coordinarse con la Policía Local y con la concesionaria Urbaser para reubicar los contenedores y facilitar el tránsito. A partir de mañana miércoles, la calle quedará cortada al tráfico, aunque se permitirá el acceso a los garajes de los residentes.

El proyecto cambiará por completo la fisonomía de la calle Vilaboa siguiendo el modelo de otras calles de Vilagarcía, como la calle Sobrán. La intervención contempla una plataforma única de hormigón armado y aglomerado que priorizará el paso de peatones y mejorará la accesibilidad, además de modificar el sentido de la circulación y crear una zona de estancia y ocio en torno al lavadero de la Travesía da Fonte.

Aprovechando las obras, también se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales e iluminación pública. Los primeros trabajos se centran en el premarcaje de los servicios soterrados, en colaboración con las compañías Gas Natural y Espina & Delfín.

Desde el Concello destacan que se trata de una «actuación ambiciosa» que busca poner en valor el corazón patrimonial de la zona y avanzar en la estrategia municipal de humanización y mejora de la accesibilidad de diferentes zonas de Vilagarcía.

Esta actuación, ya iniciada, se suma a otras cuyos proyectos fueron presentados la pasada semana en las zonas de Vilaxoán y Carril. La calle Bouza de Abaixo será también objeto de una renovación integral que cuenta con una inversión de 775.000 euros, lo que supone cerca del 80% de los fondos que le corresponden al Concello de Vilagarcía en el marco del Plan Máis Provincia de la Diputación.

La consecución de 3,8 millones de euros de fondos europeos Edil también es el sustento de la reforma integral de las calles Aduana y Cruz en Carril. Una actuación que superará los 930.000 euros de presupuesto sobre un total de 2.200 metros cuadrados.

La idea de la plataforma única será nota común en todas las actuaciones iniciadas y en proyecto, tal y como está sucediendo en otros lugares y obras ya avanzadas como es el caso de la renovación de la calle Clara Campoamor en el centro urbano de la ciudad, ya cerca de culminarse.