La segunda temporada de «Punto Nemo» avanza en O Grove
El rodaje de la serie se extenderá en Galicia durante cinco semanas
Está protagonizada por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias y Nawja Nimri
El año pasado la firma compostelana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Filmes rodaban en San Vicente de O Grove la exitosa serie de televisión «Punto Nemo», estrenada hace siete meses en la plataforma Prime Vídeo.
Hoy en día la costa atlántica de la península meca asiste a la grabación de la segunda temporada, de cuatro capítulos y otra vez con en el entorno de Con Negro, la batería militar de Puerto Cuaces y las playas y calas grovenses jugando un papel protagonista.
Así pudo comprobarlo el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, que se desplazó a O Grove para asistir a la filmación de varias escenas de «Punto Nemo 2», dirigida por Álex Rodrigo y protagonizada por Óscar Jaenada (Máximo), Maxi Iglesias (Jota) y Nawja Nimri (Juana).
El citado representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude explica que el rodaje de la serie en Galicia «se extenderá durante cinco semanas», completándose la grabación en localizaciones como Canarias y Portugal.
No está de más recordar que «Punto Nemo» es una historia de ficción que en la primera temporada, con Alba Flores (Nazareth), Margarida Couceiro (Zoe), Eric Masip (Ray), Nüll García (Mónica) y Oleg Krikunova (Yuri), contó las dificultades que tuvieron que atravesar los supervivientes de una expedición oceanográfica en apuros durante su viaje a una isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.
Una expedición formada por científicos y miembros de la Armada Española que viajaban a bordo del buque «Pentonkontors» para investigar y concienciar al mundo sobre los problemas que encierra la contaminación marina.
