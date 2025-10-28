La segunda temporada de «Punto Nemo» avanza en O Grove

El año pasado la firma compostelana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Filmes rodaban en San Vicente de O Grove la exitosa serie de televisión «Punto Nemo», estrenada hace siete meses en la plataforma Prime Vídeo.

Hoy en día la costa atlántica de la península meca asiste a la grabación de la segunda temporada, de cuatro capítulos y otra vez con en el entorno de Con Negro, la batería militar de Puerto Cuaces y las playas y calas grovenses jugando un papel protagonista.

El cartel de la pasada temporada. / FdV

Así pudo comprobarlo el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, que se desplazó a O Grove para asistir a la filmación de varias escenas de «Punto Nemo 2», dirigida por Álex Rodrigo y protagonizada por Óscar Jaenada (Máximo), Maxi Iglesias (Jota) y Nawja Nimri (Juana).

El citado representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude explica que el rodaje de la serie en Galicia «se extenderá durante cinco semanas», completándose la grabación en localizaciones como Canarias y Portugal.

Un momento del rodaje de "Punto Nemo" en O Grove. / FdV

No está de más recordar que «Punto Nemo» es una historia de ficción que en la primera temporada, con Alba Flores (Nazareth), Margarida Couceiro (Zoe), Eric Masip (Ray), Nüll García (Mónica) y Oleg Krikunova (Yuri), contó las dificultades que tuvieron que atravesar los supervivientes de una expedición oceanográfica en apuros durante su viaje a una isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Una expedición formada por científicos y miembros de la Armada Española que viajaban a bordo del buque «Pentonkontors» para investigar y concienciar al mundo sobre los problemas que encierra la contaminación marina.