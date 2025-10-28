Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadumia acomete obras en el entorno de Barroso

R. A.

Ribadumia

El Concello de Ribadumia ha puesto en marcha las obras de mejora del camino municipal y de las redes de pluviales en el núcleo de Barroso, en la parroquia de Sisán, un proyecto promovido por el ente municipal y financiado por la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia 2025.

La actuación cuenta con un presupuesto de 124.481 euros y responde a la necesidad de modernizar y mejorar las infraestructuras viarias de este núcleo, garantizando un mejor servicio y accesibilidad a las viviendas y parcelas agrarias del entorno. El proyecto incluye la mejora del sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales mediante la ejecución de cunetas de hormigón y embornales conectados a una nueva red soterrada que se integrará en la existente, logrando una gestión más eficiente de las aguas. También se acometerán labores de desbroce, limpieza y retirada de escombros en los márgenes de los caminos, la renovación de instalaciones de alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, así como la construcción de un muro.

