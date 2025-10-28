Ribadumia acomete obras en el entorno de Barroso

El Concello de Ribadumia ha puesto en marcha las obras de mejora del camino municipal y de las redes de pluviales en el núcleo de Barroso, en la parroquia de Sisán, un proyecto promovido por el ente municipal y financiado por la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia 2025.

La actuación cuenta con un presupuesto de 124.481 euros y responde a la necesidad de modernizar y mejorar las infraestructuras viarias de este núcleo, garantizando un mejor servicio y accesibilidad a las viviendas y parcelas agrarias del entorno. El proyecto incluye la mejora del sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales mediante la ejecución de cunetas de hormigón y embornales conectados a una nueva red soterrada que se integrará en la existente, logrando una gestión más eficiente de las aguas. También se acometerán labores de desbroce, limpieza y retirada de escombros en los márgenes de los caminos, la renovación de instalaciones de alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, así como la construcción de un muro.