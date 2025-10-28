El PSOE tilda de «despropósito» que Catoira no presente la liquidación de 2024

El PSOE de Catoira denunció ayer la «grave irresponsabilidad» del alcalde nacionalista, Xoán Castaño, por incumplir el plazo de presentación de la liquidación presupuestaria de 2024, una obligación legal de estabilidad y sostenibilidad financiera, que puede acabar teniendo consecuencias «nefastas» para los vecinos. Este incumplimiento, continúan los socialistas, tendrá repercusiones directas sobre las arcas y los servicios. «El Ministerio de Hacienda puede retener, ata que se produzca la regularización de la situación, el importe de las entregas a cuenta y los anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que le corresponden a Catoira», explica Alberto García.

Además, la no presentación de la liquidación puede conllevar «la denegación de subvenciones de la Xunta, sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que proceda y de la existencia de las responsabilidades en materia de gestión económica sobre conductas tipificadas por ley, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.