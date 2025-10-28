El numero de receptores de la Risga cae a las cifras más bajas de los últimos 20 años en Vilagarcía

La evolución del número de personas dependientes de ayudas gubernamentales en Vilagarcía ha sufrido una evolución más que destacable. La ciudad ha pasado de contar con 288 beneficiarios de la Risga (Renta de Inclusión Social de Galicia) en 2015 a 99 en 2024, lo que supone una caída del 66% en menos de diez años.

También los perceptores de las Ayudas de Inclusión Social (AIS) se redujeron de 48 a 32 en el mismo periodo. Los datos reflejan un descenso constante desde el final de la crisis económica y la pandemia, coincidiendo con la reactivación laboral, aunque también con un cambio profundo en los mecanismos de protección social.

En 2001, Vilagarcía contaba con 76 beneficiarios de la Risga, cifra que se disparó durante la crisis económica hasta alcanzar los 288 en 2015, su máximo histórico. Los años más críticos fueron los comprendidos entre 2009 y 2015, coincidiendo con el paro masivo y el impacto social de los recortes. En 2008 había 91 perceptores, que subieron a 112 en 2009, 174 en 2012 y 262 en 2014.

A partir de 2016, las cifras comenzaron a descender lentamente: 273 en 2016; 265 en 2017; 220 en 2019; hasta llegar a 99 al término del pasado año, el dato más bajo en las dos últimas décadas.

La caída ha sido paralela en las AIS, destinadas a cubrir necesidades básicas de personas sin ingresos. Pasaron de apenas 7 beneficiarios en 2001 a un máximo de 78 en 2012, año en el que la crisis alcanzó su punto más agudo. Desde entonces, las cifras fluctúan a la baja, con ligeros repuntes en 2018 (74 perceptores) y en 2023 (45), coincidiendo con la recuperación tras pandemia y la subida de precios. En 2024, el número de beneficiarios del AIS en Vilagarcía se sitúa en 32, una reducción del 60% respecto a los picos de la pasada década.

El análisis por sexo revela una tendencia constante: las mujeres representan una amplia mayoría entre las personas perceptoras de la Risga. En 2007 ya eran el 52% del total de beneficiarios (38 mujeres frente a 35 hombres), y la brecha fue creciendo hasta consolidarse a lo largo de la década siguiente.

La exigencia a la hora de conseguir las ayudas también podrían haber repercutido en el descenso de los beneficiarios. / Gustavo Santos

Durante los años más duros de la crisis, las mujeres llegaron a suponer más del 65% del total de los receptores. En 2014, de 262 beneficiarios, 161 eran mujeres (61%). En 2015, 186 mujeres frente a 102 hombres (65%); y en 2018, 169 mujeres por 84 hombres (66%). Incluso en la etapa más reciente, cuando las cifras globales descienden, la proporción de mujeres se mantiene claramente superior, 59 mujeres frente a 40 hombres en 2024, es decir, el 60% del total.

Una de las cuestiones que inciden en esta diferencia por sexos es que las mujeres siguen siendo mayoría en los hogares monoparentales y las personas cuidadoras sin ingresos estables. Un escenario social que también se proyecta en las AIS. Actualmente, son 21 mujeres las perceptoras frente a 11 hombres, llegando a cifras en 2018 de 48 frente a 26.

En conjunto, los datos reflejan una mejora notable de la situación socioeconómica en Vilagarcía, aunque persisten bolsas de vulnerabilidad ligadas a la precariedad laboral y a los hogares monoparentales. El descenso de beneficiarios responde tanto a la reactivación del empleo como a los programas de inserción, si bien las entidades sociales recuerdan que la estabilidad económica aún no alcanza a todos los colectivos.

Cambados se suma a la línea descendente

Entre las causas del descenso en el número de beneficiario no solo existe la relativa a una mejor situación económica. Desde 2020, con la implantación del Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal, muchas familias dejaron de figurar como beneficiarias de la Risga, al ser derivadas hacia esta nueva prestación.Además, la Xunta endureción en los últimos años los criterios de acceso, vinculando la ayuda a itinerarios de inserción laboral y a una mayor corresponsabilidad en la búsqueda de empleo. Con todo ello, Vilagarcía ha pasado de ser uno de los municipios con más beneficiarios del Risga en la comarca a registrar una cifra mínima histórica en 2024. La tendencia es común en toda Galicia. Sin ir más lejos, Cambados también cerró el pasado año con la cifra más baja de receptores de estas ayudas desde 2001 puesto que solo tiene 14 personas en esta situación.

En O Grove tiende al alza el número de perceptores

La lectura de esta tendencia a la baja se puede argumentar en el paso de un modelo basado en rentas asistenciales a otro más diversificado, con distintas ayudas complementarias y más exigencia en búsqueda activa de empleo.Sin embargo, en O Grove la tendencia es totalmente a la inversa. Nunca tantos receptores de ayudas Risga y AIS se han registrado en este municipio en su historia. La tendencia es claramente alcista pasándose de solo 3 receptores en 2001 a 34 en 2024, 30 de ellos de la Risga, algo que no ocurrió nunca.

Aumento de las pensiones no contributivas

Si bien las ayudas derivadas de una situación de riesgo vital han descendido, sí se constata un aumento en las pensiones no contributivas, concretamente en las de jubilación e invalidez.En el caso de Vilagarcía se contabilizan 699 personas en esta situación divididas en 256 por invalidez y 443 por jubilación, cifra esta que supone la más alta de los últimos 20 años en la ciudad.