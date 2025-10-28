El Mercado de las Flores abre mañana sus puertas de cara al Día de Difuntos

Todo está preparado en Vilagarcía para la celebración del tradicional Mercado de las Flores, una cita que cada año marca el inicio de los preparativos para el Día de Difuntos. La feria floral abrirá sus puertas mañana y se prolongará hasta el sábado en la calle García Caamaño, justo detrás de la Plaza de Abastos, donde se instalarán seis puestos de venta, uno de ellos de «Colleita Propia», con productores locales que venden flores cultivadas en sus propias huertas.

El horario de atención al público será de 9.00 a 20.00 horas durante toda la semana, mientras que el sábado, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, el mercado abrirá únicamente por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

Las floristas se ubicarán bajo una única carpa –ya instalada anteayer–, donde ofrecerán ramos, flores sueltas, centros y encargos personalizados. En esta época del año se concentra el mayor volumen de ventas del sector, por lo que es habitual que muchas personas adelanten sus pedidos para evitar esperas.

Desde la Concejalía de Promoción Económica, impulsora de la iniciativa, se subraya el doble objetivo del evento: dinamizar la actividad comercial del sector floral y facilitar las compras a los vecinos que cada año acuden a los cementerios para honrar a sus seres queridos.

Son muchas las personas que se aprovisionan de flores para acudir a los cementerios. / Noé Parga

Paralelamente, los operarios del Concello han realizado en los últimos días una limpieza especial en los cementerios de Carril y Rubiáns, de titularidad municipal. Los trabajos incluyeron desbroces, retirada de maleza, limpieza de caminos y recogida de residuos, además de la puesta a punto de las zonas ajardinadas, a cargo del departamento de Parques y Jardines.

«Estas tareas se suman al mantenimiento habitual que se realiza durante el año, pero se intensifican en estas fechas ante la gran afluencia de visitantes», apuntan desde Ravella.

El sábado, día grande de la festividad, los cementerios abrirán de 10.00 a 22.00 horas, ampliando así su horario habitual para permitir una mayor flexibilidad a las familias. Durante el resto de la semana, los camposantos mantendrán su horario normal, de 10.00 a 19.00 horas.

La Policía Local informa además de que el mercado ambulante semanal se adelanta al viernes, ya que el festivo del 1 de noviembre cae en fin de semana.

De este modo se garantiza que la actividad comercial se desarrolle con normalidad y se eviten problemas de tráfico o coincidencias con la instalación del mercado floral.