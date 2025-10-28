A Illa pone en marcha talleres sobre autoestima para mujeres

El Concello de A Illa de Arousa va a poner en marcha la iniciativa «Soror», una serie de talleres sobre autoestima, autocuidado y prevención de la violencia machista centrados en las mujeres. Esta iniciativa se va a desarrollar los lunes 3, 10, 17 y 24 de noviembre y el 1 y el 15 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el Auditorio municipal, centrándose especialmente en mujeres mayores de 18 años que actúen como cuidadoras.

Los talleres emplearán una metodología participativa para crear un espacio de confianza destinado a mujeres del Concello ,con especial atención al perfil de las mujeres cuidadoras, ya sea en el presente, pasado o en un posible futuro. El objetivo es dotar a las participantes de herramientas de empoderamiento que mejoren su calidad de vida. A través de Soror se pretende visibilizar y reconocer los machismos presentes en la sociedad y las posibles violencias que rodean a las mujeres o con las que conviven en su día a día. Entre sus fines principales destaca el reconocimiento personal, el conocimiento de las violencias machistas, el empoderamiento emocional y el desarrollo de herramientas prácticas que puedan incorporar a su vida diaria para cuidar y fortalecer su autoestima. Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa a través del correo info@anacoseducativos.com