Diputación aporta casi un millón de euros para el centro de talasoterapia

Después de varias décadas de anuncios, el centro de talasoterapia de O Terrón, en Vilanova de Arousa, comienza a tomar forma con las ayudas de Mar de Santiago. A estas se unirá la que aportará la Diputación de Pontevedra, cerca de un millón de euros, tras el acuerdo firmado entre la entidad provincial y el Concello de Vilanova en el marco del Plan Extra.

Este acuerdo se selló ayer en el Pazo provincial, lo que permitirá a Vilanova acercarse a los 1,8 millones de euros en los que está valorada esa parte de la obra. Este apoyo, destacó el presidente provincial, Luis López, además de mejorar los servicios prestados a los vecinos de Vilanova, también contribuirá «a desestacionalizar y a fomentar un turismo de calidad en el conjunto de la provincia».

El proyecto diseña un espacio que agrupa, en una zona de equipamientos deportivos, la creación de un centro de talasoterapia y una instalación deportiva anexa. La obra contempla la ejecución de una edificación de tres plantas, que estará dotada con un vaso de recreo y con otro de chapoteo, así como una sala multiusos, una zona de vestuarios y otra de recepción. Se trata de una iniciativa estratégica y un proyecto complejo para el que el Concello arousano echará mano de otros planes de cooperación que pone en marcha el organismo provincial. El alcalde de Vilanova destacó que «después de 20 años por fin, gracias al apoyo de la Diputación, tenemos garantizada la viabilidad de este proyecto que asciende a cinco millones de euros en total y nos permitirá impulsar unas instalaciones muy demandadas por los vecinos; además, será el primer centro de talasoterapia público de la provincia de Pontevedra».