Cortan una calle de Vilagarcía tras una alerta de incendio

Los servicios de emergencias de Vilagarcía se movilizaron sobre las 20.00 horas de este martes por una falsa alarma de incendio en un edificio de Juan Carlos I.

El dispositivo se organizó tras una llamada en la que se indicaba que salía olor a humo de una vivienda situada en una cuarta planta de un céntrico edificio.

Se movilizaron entonces varios equipos, y se cortaron al tráfico los dos carriles de un tramo de Juan Carlos I, comprendido entre el entorno de O Ramal y las proximidades del Concello. Los vehículos eran desviados por la parte posterior de la casa consistorial.

Los equipos de emergencias desplegaron una autoescalera, pero comprobarían poco después que había sido una falsa alarma, pues no había incendio alguno en el inmueble, aunque sí existía olor a humo.