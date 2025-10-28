Cortan una calle de Vilagarcía tras una alerta de incendio
Los equipos de emergencias comprobaron que era una falsa alarma
Los servicios de emergencias de Vilagarcía se movilizaron sobre las 20.00 horas de este martes por una falsa alarma de incendio en un edificio de Juan Carlos I.
El dispositivo se organizó tras una llamada en la que se indicaba que salía olor a humo de una vivienda situada en una cuarta planta de un céntrico edificio.
Se movilizaron entonces varios equipos, y se cortaron al tráfico los dos carriles de un tramo de Juan Carlos I, comprendido entre el entorno de O Ramal y las proximidades del Concello. Los vehículos eran desviados por la parte posterior de la casa consistorial.
Los equipos de emergencias desplegaron una autoescalera, pero comprobarían poco después que había sido una falsa alarma, pues no había incendio alguno en el inmueble, aunque sí existía olor a humo.
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego
- Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido
- Los barrios con mayor desigualdad salarial están en Vilagarcía y Sanxenxo
- Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía
- Los flamencos de Vigo pueden ser arousanos