El catálogo gallego de bienes de valor cultural del litoral incorpora 174 en la comarca de O Salnés

El «Catálogo de bienes de valor cultural del litoral» incorpora en el conjunto de Galicia 1.582 elementos, entre los que aparecen 715 de valor arqueológico, etnológico o artístico y alrededor de 900 construcciones –la tercera parte en la provincia de Pontevedra– susceptibles de cambiar de uso para ser dedicadas actividades turísticas, culturales o de ocio, entre otras.

Los Ayuntamientos de Cambados y Vilagarcía, con 60 y 31, respectivamente, abanderan el listado de bienes costeros de interés, seguidos por A Illa (22), O Grove (17), Sanxenxo (11), Catoira (9), Pontecesures (7), Vilanova (7), Meaño (6) y Valga (4).

La Xunta aspira a proteger todo ese patrimonio costero, arquitectónico, histórico e industrial, pero también a convertir buena parte del mismo en un motor de futuro que favorezca el desarrollo socioeconómico de la región.

Viejas fábricas salazoneras y conserveras, cetáreas y carpinterías de ribera, pero también escuelas, casas rectorales, molinos, faros, hórreos, yacimientos o cruceros de piedra son algunos de los elementos inventariados.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacando el potencial del catálogo. / FdV

Entre los que se integran los 174 localizados en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán, de los cuales un total de 105 pertenecen a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales, por lo que son susceptibles de someterse en el futuro a un cambio de uso, siempre y cuando resulte compatible con su conservación.

Así se desprende del citado catálogo de bienes de interés situados en la costa gallega, elaborado por la Xunta para, al abrigo de la Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia (Loxilga), favorecer y ordenar cualquier intervención ahora que tiene las competencias en gestión del litoral.

A continuación se resume el censo de bienes litorales catalogados correspondientes a los municipios arousanos:

Vilagarcía

En el Concello de Vilagarcía aparecen catalogados como bienes de valor cultural situados en el litoral 31 elementos, 14 de ellos con posible cambio de uso. Son yacimientos romanos como los de Punta Grandoiro, Punta do Redo y dos en Bamio, así como los de las islas Cortegada y Malveira Grande.

Junto a «cruceiros» como los de Quintáns, Bamio, Punta Bandeira o los existentes en las piedras de Cortegada y tanto en esta isla como en la Malveira Pequena.

La puerta de la capilla y el «cruceiro» de Cortegada, con Carril, al fondo. / Iñaki Abella

Otros bienes catalogados en Vilagarcía son los hornos cerámicos de Bamio, la casa rectoral con su finca y su iglesia –en esa misma parroquia–, el arenal de Goriba, el «concheiro» de Punta Fradiño, la capilla de la Virgen de los Milagros –Cortegada–, los jardines de la playa de Compostela, el puerto de Vilaxoán, cinco casas en la calle A Mariña de Carril, otra en la avenida de Rosalía de Castro y la antigua conservera Malveiras.

Respecto a esta última construcción, se define como un grupo de naves industriales que ocupan una parcela diagonal en paralelo a la costa y provista de un pequeño puerto, disponiendo de acceso desde la carretera PO-548.

Como en tantos otros bienes se contemplan actuaciones de investigación, valorización, mantenimiento, conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, reestructuración y ampliación.

Cambados

Entre los 60 bienes catalogados en Cambados–52 con posibilidad de cambio de uso–, van desde el conocido como puente del Tropezón y el de Cobas de Lobos hasta el Muíño das Mareas da Seca, pasando por Faro do Martelo y fábricas de ladrillo y de conservas, como es el caso de la antigua industria ahora conocida como Salón José Peña, utilizado con fines socioculturales.

La escalinata del Pazo de Montesacro, casas situadas en Travesía da Alameda, Rúa Muelle y otros puntos de la localidad, galpones y jardines ocupan igualmente el listado cambadés.

Como lo hacen las telleiras de Vieites y Adolfina Camiña, en O Facho, la Manuel González, la Telleira dos Lorenzo , la de Francón y la de Moledo.

A modo de ejemplo, el catálogo alude a una vivienda unifamiliar datada en 1935 y situada en Santo Tomé que fue construida con fachada de cantería de granito. Se aclara que «mantiene la volumetría y tipología características de las viviendas marineras de finales del siglo XVIII, cubierta a dos aguas con teja cerámica».

Una de las mámoas de Guidoiro Areoso. / FdV

A Illa

De la veintena de bienes del municipio isleño, donde hay ocho que pueden modificar su uso, destacan la Vella Escola de Pau, el puerto de Os Carcamáns, las esculturas de las rocas de O Aguiuncho y los yacimientos de Punta Riasón y Os Tarais.

No son menos importantes la salazón de Punta Cabalo y el faro situado en ese mismo lugar, como tampoco hay que dejar de lado al yacimiento de Guidoiro Pedregoso, la chimenea de Pedraserrada y su casa marinera ni a las mámoas de Guidoiro Areoso.

O Grove

Entre los diecisiete bienes litorales catalogados en la península meca, de los que hay diez que pueden se recuperados para diferentes usos, destacan Punta Cantodorxo, un par de viejas fábricas de conservas –la más conocida en Meloxo–, el yacimiento romano de Currelos do Monte –en ese mismo lugar–, Punta Moreiras –calificado como sitio arqueológico– y las naves de salazón ubicadas en ese mismo lugar, la de Triñanes, la de Ferrer, la de Pons y la de Carreiro.

Junto con el yacimiento de Adro Vello, O Castriño, Cruceiro da Ponte da Toxa y, en la misma isla, la capilla de San Caralampio, distinguida por las conchas que revisten su fachada.

El Museo de la Pesca y la Salazón de Punta Moreiras (O Grove). / Iñaki Abella

Sanxenxo

De este localidad, con cuatro bienes que pueden cambiar de uso, para un total de once catalogados, pueden citarse el castro y la necrópolis de A Lanzada, así como el crucero de piedra y la torre de esa misma playa.

Aunque también aparecen dos viejas fábricas conserveras, , Castro de Punta de Elmo, Outeiro das Lapas y Punta Faxilda.

Vilanova

En territorio vilanovés son siete los bienes y tres de ellos se contemplan como recuperables para un nuevo uso.

No son otros que el lavadero de Aduana, una finca y su hórreo en la calle Hortas, una casa en la avenida González Besada, otra en la Rúa Xosefina Blanco, una fábrica conservera, Rego do Alcalde y el molino de Currás con su pequeño puente.

Meaño

El caso del municipio meañés es llamativo porque tiene seis bienes catalogados y todos ellos pueden cambiar de uso. Además son fácilmente identificables, ya que se trata del horno de A Chanca y cinco fábricas o naves de ladrillos.

La conocidas Torres de Oeste, el bien más preciado de Catoira. / Noé Parga

Catoira

Ya en la comarca de Caldas, dentro del territorio del Bajo Ulla, el municipio vikingo aparece en el catálogo expuesto por la Xunta con nueve bienes litorales de interés, dos de ellos «recuperables».

El más conocido, sin duda, es el que conforman las Torres de Oeste, al que se suman el petroglifo allí existente, el crucero de piedra de la Illa do Rato –a escasos metros–, los areneros del Ulla, la fuente de As Burgas, el club náutico, el Muíño de Mareas do Cura y dos cruceiros.

Pontecesures

También en el Ullán, han sido catalogados el puerto de Pontecesures y, en esta misma localidad, un cruceiro y casas situadas en las calles Novo Núñez y Víctor García. Son un total de siete bienes, cinco de ellos con posibles cambios de uso.

Valga

Para completar la relación del territorio que conforman O Salnés y Ullán, teniendo en cuenta que Ribadumia es el único municipio con costa que no incorpora ningún bien al catálogo, hay que aludir a Valga, que dispone de cuatro, siendo uno de ellos susceptible de modificación de uso.

El más importante es la vieja línea funicular para el transporte aéreo de arcilla y otros materiales empleados en el pasado por la desaparecida empresa Novo y Sierra.

Un elemento de interés cultural y patrimonial que el Concello quiere recuperar para fines turísticos. Las otras tres «joyas» catalogadas son el yacimiento romano de Mercado dos Mouros, el crucero existente en la playa fluvial de Vilarello y los restos arqueológicos encontrados en el lecho del río Ulla.

La línea de vagonetas aérea de Valga. / FdV

Fichas con todo lujo de detalles

Las fichas que integran el «Catálogo dos bens de valor cultural no litoral» están elaboradas con todo lujo de detalles. Incluyen tanto datos identificativos del bien catalogado como los usos originales, las actuaciones posibles a realizar, las que se acometieron en el pasado y su localización exacta, con coordenadas incluidas.

No falta una leyenda con el inventario de cada elemento, ni tampoco su descripción, incluyendo el tipo de parcela en la que se asienta y el entorno en el que se encuentra.

Todo ello acompañado de planos y fotografías que indican su ubicación exacta sobre el terreno.En la ficha del catálogo referida a O Grove se detalla, por ejemplo, que la «Salgadura de Moreiras I» es un conjunto «compuesto por dos antiguas fábricas de salazón construidas en torno al año 1900 y rehabilitadas en 2007 para uso museístico».

La «Salgadura de Carreiro». / M. Méndez

Para añadir que «son dos edificaciones de planta rectangular dispuestas paralelamente a la línea de costa y ejecutadas con muros de granito con granito irregular».

Además se aclara que disponen de embarcadero propio y que la ensenada de Moreiras fue, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XX, un importante asentamiento de la industria de la salazón de sardina.

De la «Salgadura de Carreiro» se dice que fue reformada en los años setenta del siglo pasado para ser destinada a vivienda y que ocupa «un entorno marítimo de elevada calidad paisajística, con edificaciones tradicionales y viviendas reconvertidas».

Todo ello prácticamente encima de la playa de O Carreiro y a escasos metros del yacimiento arqueológico de Adro Vello.