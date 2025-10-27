Ravella despeja la conexión entre Clara Campoamor y plaza de Galicia

Los operarios municipales procedieron esta mañana a la retirada y traslado de los aparcabicicletas de la plaza de Galicia (salvo uno que estaba ocupado) que se situaban en el entronque de esta importante zona peatonal con las calles, también humanizadas, de Clara Campoamor y Arzobispo Lago, en pleno corazón de Vilagarcía.

Si las cuentas no fallan a Ravella, en un par de semanas podría inaugurarse oficialmente la primera de ellas, hasta no hace mucho conocida como Conde Vallellano y sometida desde la pasada primavera a una intensa, controvertida y costosa transformación.

La nueva calle Clara Campoamor, en la que se ultima la instalación de mobiliario –hoy mismo llegaban los últimos elementos– y donde ya se plantaron las catorce jacarandas llamadas a embellecerla, pasará a ser una de las imágenes «amables» y «humanas» de Vilagarcía, al abrigo del «modelo de ciudad» propuesto por el gobierno de Alberto Varela.

La llegada de los muebles y las últimas obras anuncian la pronta inauguración de la calle de Clara Campoamor. / M. Méndez

De ahí la importancia de facilitar su conexión con la plaza de Galicia y la necesidad de retirar los aparcabicicletas, reubicados a solo unos metros.

No es cuestión menor, teniendo en cuenta que este tipo de elementos son pieza clave del plan de acción municipal para «configurar una red ciclista que permita acceder a los principales destinos de la movilidad cotidiana de forma segura, cómoda, rápida y atractiva».

Precisamente, ese plan propone «crear una red de aparcabicis, de modo que cualquier persona tenga uno de ellos en las zonas urbanas a un máximo de cien metros».

La retirada de los aparcabicis, esta mañana. / M. Méndez

Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS)

Una estrategia que, junto a otras muchas, forma parte del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) de Vilagarcía, elaborado para «resolver los problemas de movilidad» ofreciendo soluciones en cuanto a «accesibilidad, seguridad, contaminación y atractivo de la ciudad».

Es una hoja de ruta coordinada por la concejala Paola María Mochales que, como se explicó en su momento, debe servir también para «conseguir una movilidad igualitaria, inclusiva y segura que tenga en cuenta las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables», así como para «desarrollar programas de actuación con una visión estratégica».

El PMUS, que entró en vigor a principios de año, aboga por mejorar la calidad estancial en calles y plazas para reforzar el espacio público como lugar social y de encuentro. Y eso es lo que se busca, precisamente, con la «fusión» entre Clara Campoamor, Arzobispo Lago y la plaza de Galicia.

Un conductor revisa la sanción que la policía acaba de dejarle en el parabrisas por estacionar en zona peatonal. / M. Méndez

Hablando de ese Plan de Movilidad Urbana y Sostenible (PMUS) de Vilagarcía, hay que recordar también que aboga por diferenciar mejor los espacios peatonales de las zonas de tránsito de vehículos, dotar las nuevas zonas peatonales de mobiliario urbano y zonas verdes y por «mejorar la seguridad ciudadana en algunos puntos estratégicos, dado que la inseguridad desincentiva la movilidad a pie o en bicicleta».

Esto último cobra especial relevancia en la plaza de Galicia y su entorno, incluida la nueva calle de Clara Campoamor, toda vez que la entrada ilegal de vehículos en esas zonas peatonales sigue siendo una constante, como ya se ha denunciado en multitud de ocasiones anteriores.

Se dan casos extremos, como el de algún particular que estaciona su coche durante horas en zonas peatonales sin importarle la sanción económica a la que se expone.