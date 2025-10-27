Una pelea en un piso de Vilagarcía se salda con un policía herido

Un agente de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa resultó herido esta mañana tras responder a la llamada de los vecinos que alertaban de la existencia de una pelea en el interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho en la plaza de la Estación, más concretamente, en un piso cuyo propietario, que parece estar relacionado con el consumo de drogas, alquila habitaciones, en algunos casos a toxicómanos.

Se desplazaron al lugar dos patrullas de la policía municipal, y fue al intentar mediar cuando el dueño del piso agredió a uno de los agentes.

El presunto agresor es un hombre de 49 años de edad que fue inmediatamente reducido y detenido, acusado de un supuesto delito de atentado a la autoridad.