Nueva ayuda para la cofradía de O Grove y su lonja

La cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove, da cuenta de una nueva ayuda económica. Esta vez por importe de 46.091,15 euros y destinada a la realización de obras para «mejorar las condiciones de trabajo en la lonja».

Explican en la cofradía que dirige María Besada que el dinero fue empleado en «colocar varias estanterías, recubrir las paredes con panel sándwich, sustituir la puerta que separa la sala de subastas de la pescadería y ampliar el número de puntos de luz» en el exterior de la «rula».

De este modo se quiso mejorar las condiciones de trabajo y habitabilidad tanto de los trabajadores de la cofradía como de los compradores que acuden a ella, además de los lógicos beneficios que reportan este tipo de actuaciones para el sector pesquero y marisquero.

Ni que decir tiene que esta aportación, financiada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) y la Consellería do Mar, también contribuye a mejorar la imagen de una lonja tan importante como la grovense.