Música en directo y una cena que resucita a los muertos, en el Curtas

Quizás una de las expectativas de los cinéfilos en la presente edición número 52 del Curtas, Festival do Imaxinario estén puestas en la actuación de Caspervek, un grupo de jóvenes gallegos que pone música en directo a diversas películas del cine mudo.

Los organizadores del certamen así lo destacan cuando anuncian su actuación el próximo 30 de octubre, a las 21.15 horas, para acompañar la proyección de «O Golem» (Der Golem, wie er in die Welt Kam, 1920) de Paul Wegener y Carl Boese.

Se trata de uno de los filmes pioneros del «expresionismo alemán» que influyó de forma notable en títulos posteriores como Frankenstein, y que explora la identidad humana y los aspectos más oscuros del alma, explican los promotores del festival vilagarciano. Cabe indicar que en la película, el rabino Loew crea una estatua de arcilla para salvar a los judíos de la brutal persecución a la que están sometidos. En el pasado siglo XX, un comerciante descubre la estatua y le insufla vida; sin duda una historia que provocará un lleno en el Salón García pues las entradas son gratuitas, auguran.

Otras películas

También será musicada en directo la película clásica «La noche de los muertos vivientes, 1968», en este caso el día de la clausura pues contará con la Orquesta Clásica de Vigo, que ejecutará en directo una banda sonora especialmente seleccionada para la ocasión, sustituyendo la música original por arreglos que intensifican cada momento de tensión, miedo y drama.

Cena terrorífica

Pero también en esta semana se espera con ciertas ansias al viernes cuando en A Peixería se sirva una cena de celebración del 40 aniversario de Re-Animator, filme de Stuart Gordon.

La película traslada la acción a los años 80 para contar como tras unos experimentos fallidos en Europa, el científico Herbert West viaja a Estados Unidos para trabajar en la Universidad de Miskatonic. Allí continuará con su peligrosa investigación, que tiene como fin conseguir una fórmula que le permita revivir a los muertos.

En el Curtas, se revive esta película con una cena a las 21.30 horas, con el Menú Re-Animator, por 40 euros, con carne de Melvin curada al sol, ojo crujiente del decano Halsey, bolla rellena de sesos ensangrentados del doctor Grubet y croquetas de restos de gato Rufus en adobo, entre otras delicias.