Llega el mobiliario que faltaba en la calle Clara Campoamor
Esta mañana se descargan e instalan grandes jardineras
El mobiliario que todavía no había sido suministrado fue descargado esta mañana en la calle de Clara Campoamor, tal y como tenía previsto el gobierno de Vilagarcía.
Dos camiones de considerable tamaño accedieron como buenamente pudieron a este vial en obras y repleto de vallas para poder descargar los elementos pendientes, entre los que destacan unas grandes jardineras que servirán para enriquecer el vial, en el que hace días se plantaron catorce jacarandas.
Todo parece indicar que serán necesarias al menos un par de semanas más para ejecutar la totalidad del proyecto, aunque bien es cierto que lo que resta por hacer ahora son pequeños «retoques» y tareas de acabado y embellecimiento, por ejemplo forrando con madera diversos elementos de hormigón.
Hay que recordar que en esta obra se invierten alrededor de 660.000 euros y que, básicamente, la mejora consiste en transformar al antigua calle de Conde Vallellano, sometiéndola a un proceso de humanización acorde con el «modelo de ciudad» que propone el gobierno de Alberto Varela.
Una vez inaugurada la mejora, la ahora conocida como Clara Campoamor dará continuidad a la también humanizada calle de Arzobispo Lago y al centro neurálgico de Vilagarcía, como es la peatonal plaza de Galicia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- El juez ordena el ingreso en prisión de los dos cabecillas de la operación Doner
- Seis décadas de dedicación al prójimo
- Vilagarcía suspende la Romaría dos Maiores por el coste del SAF
- Los barrios con mayor desigualdad salarial están en Vilagarcía y Sanxenxo
- Adoptantes: Pinscher, 50 - Palleiro, 0
- Los flamencos de Vigo pueden ser arousanos