El fiscal pide 16 años a dos vilanoveses pillados con droga
La fueron a recoger, según el escrito de acusación, a Portugal para llevarla a sus casas
R.A.
Vilanova
Dieciséis años de prisión y nueve millones de euros de multa suman las penas que el fiscal solicita para dos acusados, ambos de Vilanova de Arousa, sorprendidos por la policía en un peaje de la Autopista del Atlántico con 52 kilos de cocaína.
Los hechos se registraron en verano del pasado año cuando en dos coches viajaron a Portugal «donde recogieron una partida de cocaína que intentaban trasladar a sus docmicilios en compartimentos ocultos», expone.
