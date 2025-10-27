Festa do Marisco y peregrinos mantienen el crecimiento del turismo en Rías Baixas tras superar la etapa estival

La Diputación de Pontevedra considera que ya ha quedado constatado el crecimiento internacional del destino Rías Baixas. Lo afirma a tenor de los datos de viajeros de distintos países que llegan a la provincia todos los meses del año.

En este caso, subrayan que los datos del Observatorio de Turismo, que se nutre de los recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen de manifiesto que el pasado mes de septiembre de este año se ha incrementado en un diez por ciento el número de visitantes extranjeros con respecto al mismo mes del año anterior, es decir 2024.

Además,agregan, la provincia de Pontevedra concentró en el mes de septiembre al 34% de los visitantes que se acercaron a la comunidad gallega.

Añaden en el Observatorio de Rías Baixas que el turismo nacional sigue siendo el mayoritario en la provincia, y también en O Salnés, con un porcentaje que está por encima del 54%, según la misma estadística que acaba de darse a conocer de forma oficial.

Sin embargo, añaden, los visitantes extranjeros siguen creciendo y el mes de septiembre se cerró con un porcentaje del 46%, casi la mitad de los turistas, lo que supone un diez por ciento más que el año pasado, insisten en el comunicado remitido ayer a los medios de comunicación.

Además la ocupación hotelera registrada en septiembre se situó en un 50 por ciento, lo que no está nada mal fuera de la temporada alta.

En lo que respecta al mes de octubre, hasta la fecha, también se observa un crecimiento en el número de turistas, de en torno al 20%. Obviamente, los peregrinos y citas como la Festa do Marisco fueron el motor que lo movió.

O Carreirón, un espacio natural digno de pasear

O Carreirón, en A Illa de Arousa, ha sido el espacio natural elegido para disfrutar ayer de la naturaleza dentro del programa Máis Bosques de la Diputación de Pontevedra, que llegó a su fin.Se trata de una iniciativa que surgió para promover el contacto directo con la naturaleza y que permitió a las personas participantes gozar de las ventajas de los llamados «baños de bosque».Tras el recorrido el pasado sábado por Cabo Udra en la comarca de O Morrazo, la visita a O Carreirón fue especial. Recuerdan en la institución que se trata de una zona que tiene la catalogación de Zona Internacional de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está integrado en el parque natural del Complejo Natural del Complejo Intermareal Umia-O Grove.Se trata de una península de 1,3 kilómetros cuadrados, unida a A Illa de Arousa por el tómbolo de As Salinas, que se encuentra en estado puro y que ofrece varios senderos en su recorrido.Los otros lugares elegidos fueron la ruta Xabriña (Covelo), pazo de Lourizán, isla de Tambo en Poio y el río Eifonso, en Vigo; en total siete espacios de costa e interior de la provincia, con distintos ecosistemas.