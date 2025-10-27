El club Breogán incorpora un concurso de disfraces a su Samaín
Refuerza su certamen de calabazas talladas
M. Méndez
En su intento por recuperar viejas tradiciones, el club marítimo, deportivo y cultural Breogán de O Grove refuerza sus actividades de Samaín con un concurso de disfraces, los cuales deben estar inspirados en los motivos propios de tan llamativa celebración.
Va a desplegarse el viernes en la calle Castelao –si llueve será en la Sala das Cunchas del consistorio–, con periodo de inscripciones de 16.00 a 18.30 horas, e incluye un pequeño desfile, media hora después.
La entidad que preside Félix Lamas pretende así reforzar la segunda edición del concurso de calabazas talladas, que deberán inscribirse entre las 16.00 y las 17.00 horas, para ser expuestas hasta las ocho de la tarde.
Habrá tres premios para cada una de las actividades y se entregarán a eso de las 19.45 horas.
