El CES considera un despilfarro el gasto de 40 millones de euros en la ampliación de la vía rápida a O Grove

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), presidido por Marta Lois, expuso ayer su opinión contraria a la ampliación de la vía rápida entre Sanxenxo y O Grove, presupuestada en 40 millones de euros y a la que la Xunta ya destina el próximo año un millón.

Entienden que el gasto no está justificado porque «los atascos que motivan este proyecto se producen solo en la hora punta de la salida de la playa de A Lanzada, y solo unos cuantos fines de semana de los meses de julio y agosto».

En cambio, la ampliación de la vía rápida si va a suponer a juicio del CES una transformación paisajística importante en el entorno afectado por las obras.

«Se va a transformar en asfalto una parte de las dunas de A Lanzada, se altera el patrimonio cultural y paisajístico del entorno de Sanxenxo e incentiva aún más el uso del coche», exponen en su alegaciones.

Entienden que hay alternativas a esos atascos, pues a juicio del CES debería «crearse un plan de movilidad sostenible, eficiente y moderno que priorice el transporte público y carriles bici que desaliente el uso del coche particular», obviamente con la peculiaridad de que sean gratis.