Centollo y buey: dos especies migratorias que vuelven para desovar

En el momento de marcar fechas de cierre y apertura de campaña para la pesca de centollo y buey, la Consellería do Mar tiene muy presentes los informes científicos sobre estas especies migratorias y sus desplazamientos a zonas profundas, para aparearse, regresan a lugares con menor profundidad para realizar la puesta.

Una migración que también la flota tiene en cuenta, de ahí que la captura de estos crustáceos decápodos esté estrechamente ligada a su ciclo vital.

Los biólogos achacan a ese «particular comportamiento reproductivo» y las «cambiantes condiciones ambientales del medio marino» las fluctuaciones anuales en la actividad de la flota dedicada a la captura del más preciado de los crustáceos, el centollo (Maja brachydactyla).

Una flota artesanal que «concentra su actividad durante los meses de noviembre y diciembre», que es cuando se obtiene aproximadamente el 70% del total de centollo descargado en las lonjas de la comunidad.

Manuel Méndez

De ahí que en las próximas semanas el centollo, con el buey de mar (Cancer pagurus) como especie acompañante, vaya a convertirse en el auténtico protagonista de los puertos gallegos, especialmente en las Rías Baixas.

Y es que tras migrar en septiembre y octubre a zonas más profundas, para aparearse, el centollo vuelve a acercarse a la costa, siendo éste el momento más esperado por la flota de enmalle.

Puede recordarse, y así lo hace la Consellería do Mar, que las centollas presentan dos períodos de puesta a lo largo del año. «El primero, y más importante, se produce entre los meses de febrero y julio, y en el mismo se alcanzan los valores máximos de hembras ovadas», superando el 25%.

El segundo período de puesta, según detallan en el departamento que dirige Marta Villaverde, «tiene lugar justo al inicio del otoño, siendo mucho más corto que el de la primavera, de ahí que en octubre el porcentaje de hembras ovadas disminuya hasta el 10%».

Manuel Méndez

De ahí que se marque para principios de noviembre el comienzo de la campaña de pesca de este preciado recurso, atendiendo en el momento de tomar la decisión sobre el levantamiento de la veda a «la variabilidad interanual en la abundancia del recurso», lo cual «hace necesario que la pesquería del centollo en aguas gallegas sea abordada mediante un modelo de gestión adaptativa, con planes anuales basados en la información obtenida del desarrollo de la actividad extractiva de los años precedentes», manifiestan en Mar.

Esa información a la que alude la Xunta indica que «cuando la veda del centollo incluye meses en los que el número de hembras ovadas es elevado, puede ayudar a aumentar la biomasa reproductora y a regular la pesquería», de ahí el parón al que estuvo sometido este recurso durante el verano.

Caída de precios

Aunque con la veda no es suficiente, de ahí que se establezcan cuotas diarias de captura en el período inmediatamente posterior a la veda, no solo para proteger a la especie, sino también «para evitar la concentración de las capturas y la consecuente caída de los precios en el inicio de la campaña extractiva».

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

En cuanto al buey de mar, venido a menos en las aguas gallegas en los últimos tiempos, y también con altibajos notables en cuanto a volumen subastado, Mar insiste en que su ciclo migratorio «es menos conocido», aunque guarda muchas similitudes con el del centollo.

Menos abundante

«Solo que el buey es menos abundante en nuestras costas, además de ser capturado a mayores profundidades», resalta la Consellería.

De ahí que esta especie no sea objeto de una pesquería específica, «sino que constituye una especie acompañante capturada con artes que tienen como objeto la captura de otros crustáceos o bien con artes multiespecíficas».

Así se captura el "Centolo do Grove". / FdV

Tanto los citados como otros informes técnicos, al igual que las propuestas de las Federaciones Provinciales de Cofradías de Pescadores de A Coruña, Lugo y Pontevedra, han sido tenidos en consideración para elaborar el plan de gestión del centollo y del buey de mar.

El mismo que establece que el domingo 9 de noviembre podrá zarpar la flota de las tres provincias para largar sus aparejos, lo cual es tanto como decir que los primeros centollos de la temporada estarán en los puertos, lonjas y fogones el día 10.

De este modo arrancará una campaña que será especialmente intensa en los dos meses finales del año, que se prolongará hasta que llegue el próximo verano y que pondrá fin a la ausencia de centollo y buey registrada desde que comenzaron sus veda, el pasado 21 de junio y el 27 de septiembre, respectivamente.