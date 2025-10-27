Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castaño destaca su papel en la reforma de las Torres de Oeste

El alcalde achaca el retraso en las obras a la oposición

Acusa al PP de haber hecho un mal proyecto en su momento

Xoán Castaño, alcalde de Catoira.

Xoán Castaño, alcalde de Catoira. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Catoira

Xoán Castaño, el alcalde nacionalista de Catoira, garantiza que los cambios introducidos por su gobierno en el proyecto de rehabilitación de las Torres de Oeste «hicieron que el presupuesto pasara de 299.000 a 420.450 euros, introduciéndose mejoras que permitirán poner en valor el patrimonio de este espacio».

De este modo responde a las críticas del PP local, diciendo que «resulta paradójico» que los populares critiquen un supuesto retraso en las obras «cuando son los principales responsables de que no se hicieran antes», denuncia Castaño.

Lo cree así porque «el PP propuso en su momento un proyecto que no se ajustaba a las necesidades de este espacio ni resultaba atractivo para las empresas, por lo que fue necesario volver a empezar a diseñar la reforma y tramitarla de nuevo».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents