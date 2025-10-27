Castaño destaca su papel en la reforma de las Torres de Oeste
El alcalde achaca el retraso en las obras a la oposición
Acusa al PP de haber hecho un mal proyecto en su momento
Xoán Castaño, el alcalde nacionalista de Catoira, garantiza que los cambios introducidos por su gobierno en el proyecto de rehabilitación de las Torres de Oeste «hicieron que el presupuesto pasara de 299.000 a 420.450 euros, introduciéndose mejoras que permitirán poner en valor el patrimonio de este espacio».
De este modo responde a las críticas del PP local, diciendo que «resulta paradójico» que los populares critiquen un supuesto retraso en las obras «cuando son los principales responsables de que no se hicieran antes», denuncia Castaño.
Lo cree así porque «el PP propuso en su momento un proyecto que no se ajustaba a las necesidades de este espacio ni resultaba atractivo para las empresas, por lo que fue necesario volver a empezar a diseñar la reforma y tramitarla de nuevo».
