La carpa del exquisito pulpo y buen vino nuevo de la fiesta de San Simón se llena en un domingo soleado
En la histórica romería se puede probar el vino nuevo | Los fieles visitan la capilla
El buen tiempo del domingo y el cambio de hora favoreció, sin ningún género de dudas, la celebración de la fiesta de San Simón que se conmemora en Vilanova de Arousa el último fin de semana de octubre y que llenó a mediodía la carpa instalada a orillas de la PO-531.
El pulpo y el churrasco, acompañados por el vino nuevo de la reciente vendimia, son los principales reclamos de una de las romerías más antiguas de la comarca, que antaño cautivó el ingenio del universal Ramón del Valle Inclán.
De ahí que no sea de extrañar que a pesar de que la comisión de fiestas se apartó en el último momento de la organización del evento, pueda afirmarse sin temor a equívocos que la cita ha sido de nuevo un éxito rotundo.
Como se sabe, la celebración del San Simón ha sido organizada este año por el propio Ayuntamiento de Vilanova que tuvo que coger las riendas a última hora, lo que permitió que se instalasen los pulpeiros, los asadores de churrasco y también los puestos de las rosquilleiras.
A pesar de que se suspendieron las verbenas que cada año animan las noches festivas, el ambiente fue bastante aceptable; eso sí, sin los habituales atascos que se producían en la zona tanto a mediodía como en horario nocturno.
En la mañana de ayer también se celebraron los actos religiosos y pudo disfrutarse en la carpa de la música de uno de los grupos de gaitas contratados para la ocasión.
La romería de San Simón es una de las citas obligadas en la comarca de O Salnés a la que asisten siempre familias, pandillas de amigos y también políticos que quieren dejarse ver en una de las últimas fiestas del año.
El ambiente también se consiguió gracias a los puestos y atracciones que se han instalado en las inmediaciones del parque empresarial, por lo que los niños han podido disfrutar de una jornada más animada que la de cualquier otro domingo de finales de octubre.
Decepción de algunos puestos por las exigencias
Sorpresa, cuando menos, es lo que han expresado los compañeros de un tradicional pulpeiro de O Carballiño que el pasado viernes hubo de abandonar la carpa porque no había solicitado el permiso oficial, una exigencia que se circunscribe a la presente edición de la fiesta.El cocinero admitió su decepción pues era la primera vez que tenía que cerrar el puesto después de muchos años de acudir a la fiesta.
