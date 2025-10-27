El agua caliente de Italia mantiene «encordado» el mejillón gallego

Hace apenas tres semanas, FARO DE VIGO desvelaba la preocupación existente entre los bateeiros gallegos a causa del bloqueo al que está sometida la campaña de Italia, que parecía haber empezado a tirar con fuerza en septiembre pero se ralentizó de manera notable.

Y todo a causa de la elevada temperatura del agua en el Mediterráneo, ya que «nuestros clientes piden menos mejillón, porque al tener su agua tan caliente se les muere cuando introducen en ella los sacos que les mandamos desde aquí», explicaban los bateeiros.

Ayer mismo, otros productores confirmaban que la preocupación del sector va en aumento, ya que «los italianos siguen teniendo el agua demasiado caliente, en torno a 20 grados, mientras que nosotros la tenemos aquí a 14».

Efectivamente. Consultados diferentes servicios meteorológicos y oceanográficos del país transalpino, la temperatura del agua de mar en algunas zonas de Italia superaba ayer los 20 grados centígrados, incluso con ciertos puntos de la costa mediterránea donde estaba por encima de los 24 grados.

Descargas de mejillón en Porto Meloxo (O Grove). / Noé Parga

Las mismas fuentes indicaban que la temperatura del mar más fría ayer en Italia era 16,2 grados, es decir, un par de grados por encima de la temperatura del agua más «caliente» de muchas partes de Galicia.

La estación oceanográfica de Cortegada (Vilagarcía), por ejemplo, marcaba a media mañana de ayer 14 grados –a 3 metros de profundidad–, mientras que el agua superficial (1,5 metros) estaba a 15 grados tanto en la estación de Rande como en las boyas de A Guarda, Cíes, Ribeira y Muros.

En definitiva, que la elevada temperatura del agua en Italia mantiene bloqueado al mejillón gallego, de ahí que las descargas estén bajo mínimos.

Es lógica, por tanto, la preocupación que muestran los bateeiros consultados. Máxime teniendo en cuenta que al parón de las ventas a Italia se suma el regreso de las biotoxinas detectado en los últimos días, y que obligó a cerrar viveros flotantes en polígonos como los de Meloxo (O Grove) y Muros.

Todo un contratiempo para el sector ahora que debería estar exportando ingentes cantidades de producto con la campaña de Italia y enviando un no menos considerable volumen de mercancía a las conserveras.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Aunque también esa segunda campaña, la de industria avanza más lenta de lo que sería deseable, dado que el desarrollo del mejillón este año fue lento e incluso menor que otros años, de ahí que no empezara a estar en perfectas condiciones hasta finales de septiembre o principios de octubre, dependiendo de la ría o el polígono de que se trate.

Razón por la cual, cabe recordar, la Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia tuvo que esperar a finales de septiembre para iniciar el proceso de certificación en puerto para el mejillón destinado al mercado de fresco.

Un procedimiento de control que comienza siempre cuando el bivalvo llega al momento óptimo de consumo y alcanza la calidad exigible para ser distinguido con el sello de esta marca de calidad.

Manuel Méndez

En resumidas cuentas, que el ciclo de cultivo está siendo excesivamente lento, como también avanzó en su día el decano de la prensa nacional.

Campaña de la mejilla

A consecuencia de ello, los mejilloneros afrontan un cúmulo de circunstancias que los obligan a trabajar a medio gas en el que peor momento del año para estar parados, a apenas un mes de que comience la campaña de recolección de mejilla (cría), por lo que resulta más importante que nunca acelerar las ventas para ir vaciando viveros y dejar sitio para encordar la semilla.

Así como para evitar pérdidas en caso de que lleguen los temporales y se produzcan los temidos desprendimientos de mejillón comercial.

Viven inmersos, por tanto, en una etapa de incertidumbre y preocupación derivada de no pocas alteraciones en las condiciones de cultivo que muchos consideran fruto del cambio climático.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

15 polígonos cerrados

Una preocupación que aumenta ante el regreso de las biotoxinas marinas.Tanto es así que Covadonga Salgado, la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), tuvo que firmar el sábado las resoluciones de prohibición de extracción de moluscos bivalvos cultivados en los viveros flotantes de una decena de polígonos.

Más concretamente, los Baiona A, Muros C, Muros B, Portonovo A, Portonovo B, Portonovo C, Cangas F, Cangas G, Cangas H y Grove C4, en todos los casos debido al notable avance de toxicidades lipofílicas como la dirarreica (DSP).

¿Qué significa esto? Pues que a día de ayer estaban inoperativos 15 de los 52 polígonos bateeiros gallegos, entre ellos los ocho de la ría de Pontevedra, dos en Muros-Noia, tres de los doce localizados en la ría de Vigo, el de Baiona y uno de Arousa.

El avance de «Dinophysis acuminata», «Dinophysis acuta» y «Dinophysis caudata» es notable. / FdV

Y los cierres pueden ir a más en los próximos días, ya que en los últimos se ha elevado de manera considerablemente en las Rías Baixas la presencia de dinoflagelados del género «Dinophysis», que generan el ácido okadaico causante de la intoxicación diarreica por moluscos en humanos.

Aunque hay doscientas especies de dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP, Diarrhetic Shellfish Poison), la más frecuente en Galicia es la «Dinophysis acuminata», con episodios puntuales en los que también se disparan los niveles de «Dinophysis caudata» y «Dinophysis acuta».

Y resulta que esta vez las tres especies muestran una tendencia al alza, según se desprende de los informes emitidos por el laboratorio de referencia asentado en Vilagarcía.