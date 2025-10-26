Solidaridad con mayúsculas: la carreira de Leo consigue 40.000 euros para las enfermedades raras

El día en que Leo cumpliría cuatro años, el 25 de octubre, la organización de la carrera que lleva su nombre hizo pública la recaudación de un evento cuyo fin es netamente solidario, para colaborar con asociaciones que luchan para que se investiguen las enfermedades raras que suelen a afectar a niños de muy corta edad, como era el caso del meisino. La prueba, que reunió a varios cientos de corredores y participantes recaudó un total de 39.954 euros, a los que hay que sumar los 2.866 de la venta de productos en las casetas instaladas el día del evento en la plaza de España de Meis.

Esos fondos, explican desde la organización, servirán de «motor para continuar luchando contra enfermedades como Duchenne y Alexander», las beneficiarias de la acción solidaria del pasado día 5, un apoyo «para impulsar investigaciones y tratamientos, así como para mejorar la calidad de vida de estos niños y de sus familias».

"Un rayo de luz"

La solidaridad mostrada por los vecinos de la comarca de O Salnés en esta iniciativa permite a la organización lanzar una reflexión: «En un contexto social marcado por la crispación y el desánimo, lo vivido en Meis el pasado 5 de octubre es un rayo de luz, porque nadie se salva solo y lo que hagamos hoy definirá aquello que seremos mañana».

La organización también agradece a todos los voluntarios, a los trabajadores del Concello de Meis, artistas, asociaciones, clubs, instituciones entre otros, su colaboración y el haber ayudado a «crear una atmósfera increíble» y anuncia que habrá una cuarta edición de la Carreira de Leo en 2026.

Otros colectivos implicados

La Carreira de Leo superó el pasado 5 de octubre los 2.400 participantes en una jornada que tuvo una gran carga de emotividad y que contó con la participación de integrantes de entidades como Discamino de Vigo y de Empujando Sonrisas de A Coruña. La prueba solidaria se divide en dos acciones: la carrera propiamente dicha y una andaina.

En esta última, de 6,5 kilómetros, tomaron la salida unas 1.500 personas, 400 lo hicieron en la segunda (carrera 5k) y unos 450 niños lo hicieron en las diferentes pruebas específicas para ellos, por edades.

La cantante y presentadora Fátima Pego y Eric Domingo, récord en maratón empujando una silla de ruedas, fueron los padrinos de esta tercera edición y tampoco faltaron a la cita.