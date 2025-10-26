Ribadumia pone a punto sus cementerios para el Día de Difuntos
El Concello de Ribadumia está llevando a cabo diferentes tareas de limpieza y mantenimiento en los cementerios municipales con el objetivo de que estos espacios se encuentren en perfectas condiciones para las visitas que se aguardan coincidiendo con la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos.
Como cada año por estas fechas, los operarios municipales realizan labores integrales de puesta a punto, tanto en el interior como en los accesos exteriores de los camposantos. Los trabajos incluyen tareas de desbroce, baldeo, limpieza de zonas ajardinadas y comunes, revisión de los puntos de luz y acondicionamiento general de las instalaciones, garantizando así su buen estado y la seguridad de las personas visitantes.
Con estas acciones, el Concello busca ofrecer espacios cuidados, dignos y accesibles, manteniendo en óptimas condiciones unos lugares de especial significado para los vecinos estos días. Estas tareas que ha puesto en marcha el Concello de Ribadumia , se extenderán en el resto de camposantos de los nueve municipios de la comarca de O Salnés, que intentarán tener en las mejores condiciones los espacios comunes de los camposantos ante una fecha tan señalada para muchas familias.
