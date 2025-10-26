La portavoz del PP, Sabela Fole culpa al cuatripartito de la falta de fondos para la plaza de abastos

El PP de Cambados no ve con buenos ojos que el cuatripartito haya decidido aplazar la redacción del proyecto para la reforma integral de la plaza de abastos al carecer de fondos suficientes para acometerla. Los conservadores consideran que «no es de recibo que haya más retrasos, y más por una incompetencia propia del Concello tras una década de espera debido a la compleja tramitación administrativa de Costas del Estado y Portos de Galicia para poder aprobar el Plan Especial de Ordenación Portuaria de Tragove y San Tomé.

La formación que lidera Sabela Fole indica que este proceso fue muy laborioso y, «aunque se hizo largo, puede llegar a entenderse por la necesidad de ser muy celoso a la hora de proteger la costa de Cambados, pero es inadmisible que el cuatripartito no tuviese todo listo y preparado para poder arrancar cuanto antes con un proyecto deseado por todos los cambadeses tan pronto como se pudiese aprobar el plan especial».

Ni proyecto, ni fondos

Consideran que todo esto se debe exclusivamente a la «mala gestión», especialmente en el ámbito económico, y por la «falta de previsión del gobierno municipal al no disponer de una partida para la redacción del proyecto ni de fondos en alguna otra que no se fuese a utilizar para poder destinarlo a esta actuación». Los conservadores inciden en que las arcas municipales «están esquilmadas y no hay dinero para nada, lo que provoca que Samuel Lago, el alcalde, caiga en el más absoluto ridículo cuando lo admite, ya que no estamos hablando de una gran inversión ni de cientos de miles de euros».

Finalmente, los conservadores están convencidos en que la reforma de la plaza de abastos nunca se va a ejecutar mientras gobierne el cuatripartito de izquierdas, ya que «carecen de capacidad de gestión propia para conseguir el dinero y de las habilidades de negociación para obtenerlo en otras administraciones».