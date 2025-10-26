A Illa organiza un Samaín «familiar y participativo» durante toda una semana

A Illa tendrá un Samaín familiar y participativo gracias a la programación que ha diseñado el Concello. Las celebraciones darán comienzo el día 31 con el tradicional Desfile de Samaín, un evento en el que los niños podrán disfrazarse y disfrutar de un ambiente festivo. Esta actividad rematará con una chocolatada. En caso de que las condiciones meteorológicas no acompañen, la celebración se trasladará al primer piso del Auditorio. A las 20.00 horas, ese Auditorio se convertirá en un punto de encuentro para amantes del cine con una proyección sorpresa.

La programación se extenderá al mes de noviembre. El día 8, a las 20.00 y en el Auditorio, tendrá lugar el espectáculo «Jastac japi jolidais de Leti da Taberna·», una actuación que promete entretenimiento y diversión para un público familiar. Para cerrar las actividades, el día 9 de noviembre, la asociación Dorna organizará un magosto popular en la plaza do Concello. Manu Otero, edil de Cultura, destacaba ayer que «quisimos elaborar un programa variado y atractivo que recupere el espíritu más tradicional del Samaín, ofreciendo actividades gratuitas para todas las edades».

A mayores, los niños de A Illa volverán a salir a la calle el día 2 de noviembre para pedir por las puertas a la frase de «unha esmola polos defuntiños que van alá».