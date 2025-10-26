Herido un repartidor tras chocar con su moto contra un turismo, en Vilagarcía

Un repartidor de comida a domicilio resultó herido de consideración tras sufrir un accidente de circulación en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa.

Sucedió poco después de las ocho de la tarde en la rotonda de ORamal, situada a la altura de la playa vilagarciana y desde la que se accede a la estación de tren y a la carretera PO-548, que conduce hacia Catoira y Pontecesures.

El lugar del accidente. / Iñaki Abella

El accidente se produjo cuando la moto del repartidor colisionó con un turismo que se encontraba en la propia rotonda.

El piloto de la moto quedó tendido en el suelo y fue atendido en el lugar de los hechos antes de ser evacuado en una ambulancia del 061 al centro médico.

Parece que el herido estuvo consciente en todo momento y, a priori, no se temía por su vida, aunque se desconocía el verdadero alcance y gravedad de las lesiones sufridas, de ahí la necesidad de que fuera sometido a una evaluación médica más exhaustiva.

En el lugar de los hechos se dieron cita efectivos de la Policía Local de Vilagarcía y Emergencias, al igual que numerosos curiosos.