La furgoneta de "Mocos verdes" de los «Cazafantasmas» cautiva a decenas de aficionados del Curtas

La llegada del coche de Cazafantasmas para el estreno mundial del corto «Mocos verdes» ha sido la gran atracción de la mañana en el corazón de Vilagarcía donde decenas de personas se han acercado a saludar a los personajes de la película, a algún que otro fantasma y sobre todo ver el espectacular furgón en el que viajan los protagonistas de la historia.

Los niños, obviamente, han sido los que más disfrutaron de la presentación en la que los figurantes se mostraban con los equipos que lucen en el corto de ficción.

Uno de los personajes. | Noé Parga

En la presente edición se espera también por otro coche muy especial, sobre todo para los aficionados a las aventuras de Harry Potter. En este caso, los promotores saben del éxito que tendrá por lo que se exhibirá tanto en horario de mañana como de tarde, desde las 11.00 a las 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas. Será el próximo viernes 31 de noviembre en la plaza de Galicia.

Pero también en otros escenarios se notaba la animación de este segundo día del Curtas, Festival do Imaxinario que alcanza la cincuenta y dos edición; cada año, con mayor éxito de participación y público, tanto a las exposiciones, como a los talleres, debates y proyección de las películas que se presentan a concurso.

La jornada de tarde también contó con el coche de Cazafantasmas a la entrada de la Casa da Cultura, y luego el público tuvo un cara a cara con Luis Calderón y Marta Rivera, director y productora de «La casa en el árbol» en el Salón García. En este mismo espacio también estuvieron ayer el artista de cómic Salvador Larroca y la escritora Elena Merino.

Alguno de los monstruos de película. | N.Parga

Por la tarde, el público pudo codearse con varios actores y directores que participan en los cortos que se presentan en esta edición en Vilagarcía, algo que también está previsto para esta tarde, según el programa facilitado por la organización.

Largometrajes

En cuanto a largometrajes que se proyectarán en los próximos días con motivo del Curtas cabe mencionar los títulos «The book of Sijjin Illiyyin», de Indonesia; «Borealis», de Puerto Rico; «La casa en el árbol», que se estrenó ayer en España o «The Channeling» de Uruguay y que se proyecta el próximo viernes.

En cuanto a estrenos en Galicia, en el Salón García se exhibe hoy a las 16.00 horas, la película «Consequências paralelas», de Gabriel França, sobre una aventura con la máquina del tiempo.

«Eran brujas» de Alejandro G. Alegre: «Hellcat» de Brock Bodell o «Hold the fort» de William Bagley», son otros de los títulos que se pueden ver estos días en Vilagarcía.

Los mejores cortos de terror

En cuanto a cortometrajes, en el Salón García se proyectan, entre otros, «Black Fog», de Jud Willmont; la belga «Gaughter» de Jorge Sermini, «Depredador» de Javier Fesser, «Glory Hole» de Andoni Fernández. «Isolation» del taiwanés Chich-Chieh Yu, «Menú del día» de Denim Candenza, o «Nigth Whispers», de Adrián León; sin olvidar «Unprovidence» de Víctor Marín.

Se establecen otras categorías de «Arrepíos» con cortometrajes como «Bell», «Cosmic Crash», «El revisor», «Hide», «Listen», «Síndrome del impostor», «Triangle» o «The severing»

Destacan asimismo: «893 kilómetros», «Erreka zoko hortan», «Follow you», «Fumigón», «La elegida», «Stigmate», «The Night Nanny», «Xarax», entre otros muchos títulos que se exhiben a lo largo de toda la próxima semana.