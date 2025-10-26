Espectáculos de humoristas llenan las salas del auditorio

La programación cultural de Vilagarcía triunfa entre el público gracias al tirón de los espectáculos de humor, explican en el Ayuntamiento de Vilagarcía en un balance de esta actividad cultural.

«Carlos Blanco, Touriñán o David Cepo estarán en el Auditorio Municipal dispuestos a arrancar unas risas a los asistentes con unas propuestas que lograron vender la mayoría de las entradas muy rápidamente, más teniendo en cuenta que son precios elevados, entre 16 y 24 euros por persona», explican.

«Somos criminais e punto (final)» agotó las más de 1.500 entradas disponibles para sus dos funciones consecutivas een el Auditorio. El argumento sitúa a Blanco y Touriñán a poco más de una hora del fin del mundo.

Es ahí cuando la nave Arteixo II está a punto de despegar «con unos pocos elegidos a bordo, en dirección a un planeta en el que dé comienzo una nueva vida». Los humoristas son los capitanes y los encargados de llenarla «con todo nuestro patrimonio humano, material e inmaterial, más valioso para que la nueva tierra siga siendo criminal».

«Tenemos la suerte de contar con un recinto enorme, y es tan habitual colgar el cartel de completo...; si alguien lo consigue son los cómicos pues cuentan con un público muy fiel, con ganas de pasarlo bien», expone Sonia Outón, concejala de Cultura.

Por su parte David Cepo presenta su monólogo «No cruces los brazos» el próximo sábado 8 de noviembre a las 18.30 horas. Aún quedan algunas entradas pero prácticamente se espera el lleno en las zonas A y B del Auditorio. Cepo lleva más de 20 años en El Club de la Comedia.