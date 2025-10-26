El Consorcio ultima las bases del proceso selectivo de 17 bomberos

El Consorcio Contraincendios de Pontevedra publicará en breve las bases para cubrir las plazas de bomberos que se van a crear en los parques comarcales de la provincia, entre los que se encuentran los de Vilagarcía y Ribadumia. En este sentido, la Diputación mantuvo una reunión ayer con el comité de empresa para tratar de consensuar las bases por las que se regirá el examen. A partir de entonces, será cuando los aspirantes a una de estas plazas podrán presentar sus instancias.

Desde la administración, transmitieron a los trabajadores que se intentará que las bases sean similares en todas las provincias gallegas. Los exámenes constarán de una prueba teórica, mientras que las físicas se dividirán entre las generales y las específicas. En estas últimas, los aspirantes deberán mostrar su conocimiento en el manejo de las herramientas habituales de este tipo de servicios. Posteriormente, los seleccionados deberán realizar un curso de formación especializado, de modo que no está previsto que se incorporen a sus puestos hasta 2026.

La Diputación publicó el 11 de septiembre la Oferta de Empleo Público (OEP), que supondrá la contratación de ocho efectivos para los parques de O Salnés. En su momento, el comité de personal indicó que estas incorporaciones compensarían la bajada de horas vigente después de que su reconocimiento como empleados públicos redujera el total de 1.800 a 1.642. De hecho, consideraban que a medio plazo serán necesarias más contrataciones.

El proceso de selección previsto por el Consorcio es de 17 plazas: 16 mediante la OEP de 2025 y una a través de la de 2024. Supondrán la contratación de cuatro bomberos por cada parque del Consorcio pontevedrés: Vilagarcía, Ribadumia, Bueu y O Porriño. Quedaría una plaza cuyo destino aún está por designar. También se convocan dos de sargento, que elevaría el número de jefes de estación de los tres actuales a los cinco. Actualmente los de O Salnés tienen un sargento y está por ver si contaría con otro a mayores.