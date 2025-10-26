El Congreso Enogastronómico Europeo se celebra en La Atlántida

La popular finca La Atlántida, convertida en uno de los espacios más importantes de Galicia para la celebración de eventos, dada la estructura de que dispone y sus envidiables vistas sobre la ensenada de A Lanzada, es la sede elegida para albergar la cena de gala del XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), a celebrar en O Grove los días 24 y 29 de noviembre.

Serán trescientas las personas llegadas de diferentes puntos de España, Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Alemania y Portugal las que participen en el evento, cuya principal razón de ser está en la promoción de Centolo do Grove, la marca de calidad creada por la cofradía de pescadores San Martiño para distinguir al crustáceo subastado en la lonja grovense.

De ahí que tanto el centollo como la centolla vayan a ser el plato principal del menú a ofrecer a los asistentes a la cena del día 29 de noviembre en La Atlántida.

Manuel Méndez

Una degustación que además incluye entrantes variados, empanada gallega, mejillones al vapor, camarón, carne gallega con guarnición, postres Tarta de Santiago y Piedras de Santiago, queimada y tanto espumosos como vinos de selección de la bodega arousana Eladio Piñeiro.

Así lo confirma Víctor Otero Prol, presidente de la Cofradía do Centolo Larpeiro, impulsora de esta iniciativa, y del comité organizador del congreso internacional enogastronómico.

El propio Víctor Otero destaca la colaboración brindada por el alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, y confirma que el programa del congreso es el que adelantó FARO DE VIGO hace casi dos meses.

Lo cual quiere decir que el 29, además de la cena de gala se celebrará en el Auditorio el congreso Ceuco, con intervenciones centradas en «el turismo enogastronómico en Europa», en Galicia «como región europea de cultura culinaria» y en la historia y productos del mar de O Grove.

Así transcurrió el XXXII Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / Noé Parga

Ese mismo día se entregarán los Premios Aurum 2025 y se ofrecerá una exposición-degustación de productos agroalimentarios europeos de calidad.

El programa de las demás jornadas incluye desde el Día de Pontevedra, con traslado en autobús a la ciudad del Lérez y Combarro, hasta el Día de O Grove, con visitas al Acuario de Punta Moreiras, al Museo de la Salazón y a la ruta de las esculturas de su entorno, además de recorrido por San Vicente do Mar, A Lanzada y A Toxa.

No faltarán los almuerzos «de hermandad» ni las cenas a base de gastronomía gallega tradicional, como tampoco la conmemoración del Día de O Salnés, con visita guiada a la bodega Pazo Baión, cata de vinos y un almuerzo protagonizado por pulpo «á feira», empanadas, quesos gallegos, mejillones al vapor, pinchos de croca, vieiras al estilo Ruta Jacobea, rape con almejas en salsa marinera, surtido de postres caseros y vinos como el albariño «Pazo Baión».

La boda de Serafín y Zaira en la finca La Atlántida, en el Concello de O Grove. / Manuel Méndez

El Día de Galicia también aparece en el programa diseñado por Otero Prol, con visita a Santiago, peregrinación por un pequeño tramo del Camiño Portugués, misa en la Catedral, ofrenda de Ceuco al apóstol y entrega de la insignia Peregrino Ceuco 2025. También habrá visita a Lalín con un almuerzo a base de cocido gallego.

«El de O Grove es el mejor centollo del mundo»

Víctor Otero Prol, presidente de la Cofradía do Centolo Larpeiro y organizador del congreso, ha confirmado que la inscripción en el mismo se ha cerrado en tiempo récord, cubriéndose el aforo máximo establecido.

Al igual que ha anunciado a los cofrades que tanto la gala prevista para el 29 de noviembre como el tradicional Xantar de Cofrades, a celebrar una semana antes, «van a ser dos actos muy especiales que, en un ambiente de camaradería y fiesta, nos van a permitir seguir promocionando dentro y fuera de España el centollo de O Grove, es decir, el mejor del mundo».

Así fue el "Xantar de Cofrades", organizado por la Cofradía do Centolo Larpeiro en el hotel Norat. / M. Méndez

Sabedor de que los actos que promueve O Centolo Larpeiro son el mejor escaparate nacional e internacional del preciado crustáceo meco, Víctor Otero incide también en la capacidad que tiene este recurso gastronómico para desestacionalizar la oferta turística y generar ingresos en la localidad.

Y como ejemplo de ello cita el tirón ejercido por el congreso de Ceuco, en el que «daremos a conocer O Grove, Pontevedra, la comarca de O Salnés, Santiago, Lalín y la ría de Arousa mediante rutas guiadas, degustaciones enogastronómicas y un largo etcétera de actividades socioculturales».