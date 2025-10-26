Operarios del Concello de Vilagarcía han desbrozado el tramo del río de O Con situado entre el acceso al parque fluvial de A Coca y la rotonda de A Laxe, en el que la vegetación había crecido de forma desmesurada durante los últimos meses. A mediados del pasado mes de septiembre, la asociación de vecinos Fonte da Coca reclamó la limpieza al Ayuntamiento, ironizando con que esa parte del río parecía una «selva virgen».

En la junta de gobierno del Concello se estudió la petición del colectivo vecinal, pero en un primer momento se rechazó, pues la administración local entendía que ese trabajo le corresponde a Augas de Galicia. Así, Ravella contestó a Fonte da Coca que se ocuparían de solicitarle ellos a la Xunta de Galicia la actuación. Pero, finalmente, ha sido el Ayuntamiento el que ha asumido los trabajos.

Durante los últimos años, Vilagarcía y Augas de Galicia llegaban a un acuerdo para repartirse las limpiezas de los ríos, que acostumbran a acometer a principios de otoño, como medida pensada para reducir el riesgo de que los cauces fluviales desborden y causen riadas en periodos de lluvias muy intensas. Así, la Xunta se ocupaba de las limpiezas en las zonas rurales, mientras que el Concello asumía los trabajos en los tramos urbanos, como es este de O Con.

Fonte da Coca reclamaba precisamente una limpieza urgente de esa zona puesto que la vegetación había crecido tanto que apenas se veía la lámina de agua. El colectivo que preside Óscar Rey consideraba que esta situación suponía un grave riesgo en caso de lluvias intensas, así como un foco de insalubridad. Además, desde la asociación de vecinos se pedía el dragado del lecho del río, para eliminar los sedimentos de tierra y arena.

A este respecto, la asociación recuerda que esa zona de Vilagarcía fue declarada como «inundable» por la Xunta de Galicia, y que en consecuencia hay que realizar un mantenimiento habitual para eliminar obstáculos que puedan entorpecer el paso del agua y, en consecuencia, provocar riadas.

En otro orden de asuntos, Óscar Rey ha reclamado al Ayuntamiento una mejor iluminación pública tanto en la zona de A Coca como en Rodrigo de Mendoza, y sobre todo en los pasos de peatones, ya que en muchos casos la visibilidad de los conductores en esos puntos es deficiente. También han reclamado mayor presencia policial en el barrio y en el acceso a Trabanca Badiña por As Carolinas.