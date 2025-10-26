La comunidad científica gallega mira al mar

Investigadores, productores, depuradores, conserveros y, en definitiva, representantes de todo el sector mar-industria gallego acudieron en Santiago a una iniciativa impulsada por la Xunta que recibía el nombre de II Encuentro con los Sectores del Mar-II Asamblea Final del Programa Ciencias Mariñas de Galicia.

Fue la puesta de largo de ese Programa Ciencias Mariñas de Galicia, tendente a mejorar la gestión de los recursos y el medio marino para «hacer del mar una fuente de bienestar y progreso».

Así lo destacó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convencido de que dicho programa «representa un modelo de trabajo y cooperación institucional» que permite a Galicia disponer de «mejores herramientas para acceder a datos, analizar informaciones y tomar decisiones basadas en evidencias científicas sobre su medio marino».

Dispone de una financiación de 10 millones de euros y está participado por más de 250 investigadores de las tres universidades gallegas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas –incluyendo el Instituto Nacional de Oceanografía–, Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) e Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Es decir, todo el potencial científico de la comunidad al servicio del mar, sus productos y sus gentes durante tres años de trabajo conjunto entre la comunidad científica y los sectores productivos «para seguir siendo un ejemplo en investigar, sacar conclusiones y saber aplicarlas» en beneficio de las rías y cuantos las explotan», según indicó el propio Rueda, acompañado para la ocasión por la conselleira de Mar, Marta Villlaverde.

Si todo esto se traduce a hechos concretos hay que sacar a relucir decenas de investigaciones cuyos resultados se antojan cruciales para el futuro de Galicia en ámbitos como la observación y monitorización del medio marino y todo el litoral; la acuicultura sostenible, inteligente y de precisión; y la innovación, conocimientos y oportunidades de adaptación al cambio en la economía del mar.

Esos son los tres grandes pilares que sustentan el Programa de Ciencias Mariñas de Galicia en lo concerniente al diseño de una estrategia científica y multidisciplinar mediante la que abordar los desafíos del cambio global y afrontar una gestión sostenible de los ecosistemas marinos.

Entidades participantes en el programa. / FdV

Quizás el eje más llamativo sea el centrado en la acuicultura sostenible, inteligente y de precisión, ya que del mismo se desprenden acciones, proyectos y conclusiones relacionados con la estimación de parámetros biológicos, poblacionales e individuales críticos, al igual que con el suministro de semilla de bivalvos, tanto desde el medio natural como en criadero.

También protocolos fiables de producción de cría de almeja fina y babosa, tecnologías punteras para mejorar el diagnóstico, la prevención y el control de patologías y métodos para obtener piensos más sostenibles y eficientes, así como indicadores de bienestar animal definidos e validados.

Profundizando en todo ello y en los resultados del programa, cabe destacar la obtención de protocolos para el cultivo larvario y postlarvario de moluscos bivalvos, así como de herramientas diagnósticas e indicadores de bienestar animal del pulpo de cultivo.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

No faltan herramientas moleculares para detección y cuantificación de larvas en bivalvos ni otras de carácter preventivo con las que hacer frente a los patógenos que atacan a la acuicultura.

Hablando de herramientas hay que citar las destinadas a caracterización avanzada de la dinámica poblacional de moluscos bivalvos, como también de las empleadas para evaluar el bienestar del rodaballo de cultivo y de aquellas otras tendentes a estimar la dinámica poblacional de las pesquerías y a favorecer la acuicultura de bivalvos.

Los avances para implementar sistemas de cultivo multitrófico integrado y obtener piensos para una piscicultura circular son otras líneas de acción del proyecto, que también pone sobre la mesa herramientas para el análisis de la economía azul en Galicia y para la gestión del conocimiento, cultura científica y capacitación.

La intervención del presidente en el foro. / FdV

En relación con el eje antes aludido de la observación marina, son de destacar los resultados en cuanto a automatización y optimización de la recogida de datos de pesquerías; detección de contaminantes marinos y sus efectos; monitorización de comunidades planctónicas y desarrollo de tecnologías para la adquisición de datos biométricos en el medio marino y para la monitorización de la ecología costera.

Entrando más en detalle en los proyectos ejecutados, cabe detenerse en el paquete de trabajo centrado en proporcionar procedimientos que garanticen un abastecimiento sostenible de semilla para «mejorar y fortalecer la acuicultura de moluscos bivalvos en un contexto de explotación sostenible de los recursos naturales».

Venidos a menos

En este caso se trata de centrar el esfuerzo de investigación en el cultivo integral de moluscos bivalvos de interés comercial venidos a menos en la comunidad, sobre todo a raíz de la crisis del marisqueo que tanto se hace notar en especies como la almeja babosa, la fina y el berberecho.

Eso sí, sin perder de vista la acuicultura del mejillón, cada vez más dependiente de la obtención de mejilla (cría) por cauces alternativos y complementarios a su recolección en el litoral.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

En este apartado en concreto, la Xunta y la comunidad científica trabajan para «garantizar un abastecimiento sostenible de semilla para mejorar y fortalecer la acuicultura de moluscos bivalvos, tanto en el medio natural como en criadero».

Al igual que se busca desplegar conocimientos «para la producción de semilla a lo largo del año, especialmente fuera del período natural» de reproducción o desove.

Todo ello aderezado con planes para «garantizar la restauración de los bancos naturales» y «mantener la diversidad y el equilibrio ecológico», contribuyendo igualmente a «mantener y mejorar la actividad marisquera» y a garantizar la generación de empleo en las comunidades costeras.

En resumen, que se busca un abastecimiento sostenible de semilla de bivalvos garantizando su obtención en criadero para, de este modo, «dar respuesta a la demanda existente» y «amortiguar el impacto en los bancos marisqueros explotados».

Esto requiere de protocolos de acondicionamiento de reproductores, la optimización del cultivo larval y postlarval, y del estudio de la microbiota y los patógenos asociados al cultivo en criadero.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Mar, Marta Villaverde, en el II Encontro das Ciencias Mariñas, celebrado en la Cidade da Cultura. / FdV

Al hilo de todo esto, tras la presentación del Programa Ciencias Mariñas de Galicia en Santiago pueden resaltarse proyectos como el de «Estudio del ciclo reproductivo en bivalvos como el mejillón y la almeja fina», toda vez que resulta fundamental «para comprender sus patrones biológicos y mejorar la gestión acuícola».

Y es que la identificación de marcadores moleculares asociados a los distintos estadios reproductivos «permitirá avanzar hacia métodos de diagnóstico más precisos y automatizables, superando las limitaciones de las técnicas histológicas tradicionales», sugieren los investigadores.

Puestos a citar proyectos concretos y destacados no hay que dejar atrás el que busca el bienestar del pulpo de cultivo.

«El bienestar animal es una preocupación social creciente, también en la acuicultura de especies emergentes como la del pulpo común, cuya alta demanda comercial, unida a la sobreexplotación de las pesquerías, hace necesaria una producción sostenible basada en prácticas que garanticen una buena alimentación, unas condiciones ambientales apropiadas y un correcto control sanitario», explican los investigadores

Para añadir que «la detección temprana de patógenos y el uso de técnicas no invasivas» son procesos básicos «para evaluar el estado fisiológico de los animales sin comprometer su bienestar».

De ahí la trascendencia y necesidad de identificar marcadores biológicos definidos como Indicadores Operacionales de Bienestar (OWIs) susceptibles de ser incorporados a planes de seguimiento «para mejorar la gestión acuícola y minimizar impactos negativos sobre los animales».