Comienza la eatonalización del entorno de Procoarsa, una de las zonas más habitadas

La transformación integral de la calle de Vilaboa, justo enfrente del edificio de Procoarsa, comienza mañana lunes, con un proyecto que se propone crear una plataforma única de prioridad peatonal.

La empresa adjudicataria, la coruñesa «Novavial S.L.», comenzó esta semana con la colocación de las vallas y los carteles para avisar a los vecinos del arranque de los trabajos.

También se han puesto en contacto tanto con la Policía Local como con la firma de recogida de la basura Urbaser pues es necesaria una reubicación de los contenedores para que se puedan realizar las obras con normalidad.

Cabe recordar que el proyecto cuenta con un presupuesto de 340.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La idea es de que una vez que concluyan los trabajos cambie por completo el aspecto de la zona al introducir una solución similar a otras vías del centro urbano: una plataforma única de hormigón armado y aglomerado, que permita priorizar el tránsito de peatones y su seguridad.

En este caso, también se cambia el sentido de circulación y se creará un espacio de ocio alrededor del lavadero de la travesía da Fonte, explican en el Concello.

Para el Gobierno local se trata de una transformación ambiciosa que pondrá en valor el corazón patrimonial de la calle y transformará su fisonomía, de modo similar a como se actuó en la calle Sobrán, en Vilaxoán.