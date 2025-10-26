Comienza la eatonalización del entorno de Procoarsa, una de las zonas más habitadas
La transformación de este espacio urbano se inicia mañana lunes | La empresa solicitó el traslado de los contenedores para facilitar el trabajo | La inversión es de 340.000 euros
La transformación integral de la calle de Vilaboa, justo enfrente del edificio de Procoarsa, comienza mañana lunes, con un proyecto que se propone crear una plataforma única de prioridad peatonal.
La empresa adjudicataria, la coruñesa «Novavial S.L.», comenzó esta semana con la colocación de las vallas y los carteles para avisar a los vecinos del arranque de los trabajos.
También se han puesto en contacto tanto con la Policía Local como con la firma de recogida de la basura Urbaser pues es necesaria una reubicación de los contenedores para que se puedan realizar las obras con normalidad.
Cabe recordar que el proyecto cuenta con un presupuesto de 340.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
La idea es de que una vez que concluyan los trabajos cambie por completo el aspecto de la zona al introducir una solución similar a otras vías del centro urbano: una plataforma única de hormigón armado y aglomerado, que permita priorizar el tránsito de peatones y su seguridad.
En este caso, también se cambia el sentido de circulación y se creará un espacio de ocio alrededor del lavadero de la travesía da Fonte, explican en el Concello.
Para el Gobierno local se trata de una transformación ambiciosa que pondrá en valor el corazón patrimonial de la calle y transformará su fisonomía, de modo similar a como se actuó en la calle Sobrán, en Vilaxoán.
Marcaje de los servicios de gas y abastecimiento
A la vez que se anuncian mejoras en la imagen de esta zona de Vilagarcía, el proyecto contempla la renovación de instalaciones de agua y luz, entre otras.Exponen que se prevé la mejora en los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales, baja tensión e iluminación.Precisamente, uno de los primeros pasos que se dará este lunes será el premarcaje de los servicios soterrados con las compañías Gas Natural y Espina y Delfín, indican en el Ayuntamiento.Asimismo, se recuerda a los vecinos que a partir del próximo miércoles, 29 de octubre, también está planteado que se corte la calle al tráfico rodado, de tal modo que solo se permitirá el acceso de los vehículos que cuenten con plaza de garaje en este lugar.Obviamente, el Gobierno local se anticipa y pide disculpas a los vecinos por todos los trastornos que les puedan ocasionar las obras a desarrollar en el próximo medio año.
