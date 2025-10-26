Cambados se adentra en el TDAH adulto en las jornadas impulsadas en O Salnés

El Auditorio de A Xuventude acogió ayer unas jornadas sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, organizadas por el Colectivo TDAH Salnés, que se desarrollaron durante todo el día con la colaboración del Concello de Cambados. Por las dependencias del Auditorio pasaron especialistas de las áreas educativa, sanitaria y terapéutica para abordar este trastorno y otros del neurodesarrollo.

Uno de los que estuvo encima de la mesa fue el TDAH en personas adultas, la mayor parte de ellas sin diagnosticar y que no siempre encuentran apoyo en la sanidad pública, que acostumbra a darles la espalda a la hora de analizar su situación, cuando un diagnóstico es fundamental para mejorar la calidad de vida y acceder a los servicios psicológicos que se necesitan. También se incidió en el hecho de que es habitual que el TDAH vaya de la mano de otras neurodivergencias, como el autismo, la dislexia, las altas capacidades, tendencias obsesivas o trastornos de ansiedad generalizados.

La jornada era abierta al público y en ella se debatió también sobre cómo enfocar el trastorno en el ambiente familiar o desde la perspectiva del educador, entre otros prismas, con la guía de diferentes profesionales que suelen colaborar con TDAH Salnés.

Como en las ocho ocasiones anteriores, este foro se organizó con el objetivo claro de visibilizar este trastorno y ayudar a comprenderlo, facilitando las claves a las familias que lo viven en primera persona, pero también a la sociedad en general

En el acto también se procedió al nombramiento de los socios de honor de TDAH Salnés, una iniciativa que tuvo lugar antes de la clausura del evento.