Banquete de fiesta por todo lo alto en las cooperativas arousanas por la excepcional vendimia

Más de un millar de viticultores de las cooperativas Martín Códax y Condes de Albarei un modelo sólido dentro de la D.O. y un referente empresarial que proyecta como pocos la imagen de Rías Baixas dentro y fuera de España celebraban sendas comidas. Paco&Lola deja para noviembre su fiesta de la vendimia.

Dos de las cooperativas vitivinícolas más imporgtantes de la comarca de O Salnés, a saber Martín Códax y Condes de Albarei, congregan ayer en los salones de sus bodegas tanto a socios como a trabajadores en una jornada para ensalzar el modelo cooperativista y poder compartir mesa y mantel alrededor de un suculento almuerzo que, como es tradición, asumían sendas firmas por lo que era gratuito para los comensales que tuvieron ocasión de hablar de lo divino y lo humano.

Misa a la que asistieron los socios de Martín Códax. | T.H.

Les separaban apenas seis kilómetros entre Vilariño y Castrelo. En total, más de un millar de invitados, entre socios, trabajadores y acompañantes que ayer vistieron sus mejores galas para la especial ocasión.

Ofrenda floral ante la imagen de la Virgen de las Viñas. | Noé Parga

En la parte laboral, entre camareros, cocineros y personal de ofice, 80 personas trabajando a todo tren entre los dos caterings para dar servicio a sus comensales. En ambas cooperativas, la jornada contó con misa, música y en la comida, también se fallaron las distinciones y reconocimientos para socios viticultores y, también para los trabajadores, galardonados por su dilatada entrega, y que les convierten en ejemplo para las nuevas generaciones en pro de la causa.

Acto en Martín Códax

En Vilariño, la recepción de los socios se iniciaba a partir de las 12.00 horas en la explanada en la colina de la bodega, desde la cual la jornada permitía disfrutar de las vistas sobre la ría, un lugar realmente espectacular que cada verano explota la firma para sus espectáculos de los anocheceres.

A las 13.00 horas, el cura párroco de la iglesia de Tremoedo acompañado por su sucesor oficiaban una misa en la parte interior de la terraza acristalada. Una eucaristía también en honor a Nosa Señora das Viñas y que, dado el lugar -¡qué menos!- se empleaba un poco de vino de una botella recién abierta de Martín Códax que se servía en el altar para consagrar el cáliz.

La nota musical la ponía el grupo de gaitas «Os Carballeiras» de Tremoedo, que amenizaban la explanada y, tras la misa, ponía sus marchas a la procesión alreedor de la bodega.

Esta acababa con una ofrenda floral, depositando cada cual un clavel al pie de la santa, la Virgen de las Viñas, una talla en piedra y grandes dimensiones que preside el ala norte de la bodega, justo mismo a la entrada del salón en el piso superior.

Tras ello, tocaba entrar en un salón que quedó repleto para la velada. En la parte gastronómica el catering era servido por la firma Casa Encarna (Noalla), donde no faltaron mariscos (con nécora y cigala incluidas) rodaballo a la plancha, cordero al horno y los consabidos postres. Eso sí, todo regado con vinos de la firma Martín Códax, que los comensales no tardaron en elogiar, debido a la calidad de las últimas cosechas de vino en esta cooperativa de O Salnés.

Los socios de Condes de Albarei

A la misma hora, en la parroquia de Castrelo, hacían lo propio los cooperativistas de Condes de Albarei. En su caso, la misa se ce-lebraba en la iglesia del cercano colegio salesiano La Merced, donde la oficiaba un miembro de la congregación.

Luego, tras regresar unos 200 metros a las bodegas, era la Banda de Música de Castrelo la que ponía la nota musical con un concierto a las puertas.

Tras ello, se dió acceso al salón donde la empresa de catering coruñésa Josmaga -asiduo en este evento- servía otro suculento almuerzo con protagonismo para los entremeses de autor, salpicón de marisco y un jugoso jarrete, todo ello acompañado aquí por los vinos de Condes de Albarei, que a su vez recibieron la mejor crítica de sus elaboradores.

Otras cooperativas

Por su parte, Paco&Lola celebrará también su evento, pero en noviembre. Será el día 22, es decir dentro de un mes y, con motivo de su 20 aniversario. En esta ocasión ofrecerá un almuerzo que será esta vez gratuito para todos los socios y que, dado el alto número que se espera, se celebrará en el pabellón de deportes de la parroquia de Xil, manifestaron en la propia cooperativa.

En absoluto es de extrañar que las tres principales firmas que elaboran vinos de Rías Baixas hayan conmemorado por todo lo alto el fin de la presente vendimia, máxime cuando la producción en esta campaña rompió con todos los esquemas al superar los 47,3 millones de kilos de uva.

Un récord para los anales

Es sin duda el récord histórico en la comarca de O Salnés donde se habían rozado los 45 millones de kilos, si bien lo normal es que se vendimientos unos cinco millones de kilos menos.

Pero a la vez es preciso tener en cuenta la elevada calidad de la uva en esta campaña, un dao que todavía tiene que confirmar el Consello Regulador cuando compruebe las diferentes elaboraciones de vino tanto en O Salnés como en otras subzonas. Es de subrayar que frente al éxito de cantidad del que presume Rías Baixas se contrapone al fracaso en otras Denominaciones donde el año fue mucho peor de lo que se esperaba al inicio de la campaña de recogida. Es de indicar que en Galicia se recogieron 63 millones de kilos.