La Xunta mejora la eficiencia energética en la Escola Infantil de Ribadumia

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo visitó ayer la Escola Infantil de Ribadumia para conocer las mejoras realizadas en eficiencia energética de instalaciones municipales como esta. No en vano, la aportación autonómica fue de 120.000 euros, el importe máximo previsto en estas ayudas, para actuar en la envolvente térmica, en la climatización y en la iluminación del edificio. Así, se mejoró el aislamiento térmico de las fachadas mediante SATE, se renovó el sistema de climatización con la instalación de una bomba de calor reversible y se sustituyeron las luminarias por otras con tecnología LED. La línea de ayudas en la que se enmarca la mejora está dotada con cinco millones de euros cofinanciados con dinero del Feder y, junto con Ribadumia, ha beneficiado a medio centenar de municipios. Calvo anunció que se ha resuelto una segunda convocatoria que vuelve a beneficiar a otro medio centenar de municipios. Ocho son de la provincia de Pontevedra, que recibirán cerca de 900.000 euros para este tipo de actuaciones que mejoran las dependencias municipales. Casas consistoriales, casas de cultura, centros socioculturales, polideportivos, escuela su otros edificios administrativos de titularidad municipal son los que pueden aspirar a este tipo de ayudas que reparte la Xunta. Calvo insistió en que este tipo de iniciativas están orientadas a «reducir la emisión de gases de efecto invernadero y a mitigar los efectos del cambio climático».