La Xunta habilita en el nuevo contrato tres buses escolares más para Vilagarcía

La Xunta de Galicia habilitará en el nuevo contrato autonómico del transporte escolar tres autobuses más para las rutas que discurren por el ayuntamiento de Vilagarcía. Así se lo hicieron saber ayer a la asociación de padres del colegio de Rubiáns responsables de la Dirección Xeral de Mobilidade.

En la actualidad, son 14 los autocares que realizan los servicios escolares en Vilagarcía (entre colegios e institutos), y según la Xunta en el nuevo contrato pasarán a ser 17. Esta medida podría permitir el anhelado cambio de horario lectivo que Rubiáns reclama desde hace más de una década.

La directiva de la ANPA A Casanova, del colegio de Rubiáns, se reunió ayer en la delegación de la Xunta en Pontevedra con responsables del área de Mobilidade. Al término del encuentro, las familias de los alumnos mostraban un optimismo contenido. «Nos han dicho que vamos por el buen camino, pero que no nos pueden asegurar nada hasta que esté concluida la licitación», aseguró la presidenta de la ANPA, Cristina Angustia. En Mobilidade transmitieron a los padres que pidieron tres autobuses más para Vilagarcía precisamente para poder satisfacer la histórica demanda de Rubiáns, pero que las rutas no están prefijadas, de modo que una vez se conozca la empresa adjudicataria del servicio, será esta la que deba organizar el servicio con los recursos de que disponga.

En cualquier caso, en la ANPA dan por hecho que aún en el supuesto de que finalmente el colegio de Rubiáns cuente con un autobús propio, el cambio de horario lectivo no se hará efectivo durante este curso, ya que la adjudicación del nuevo contrato no será una realidad hasta bien entrado 2026.

De este modo, la asociación de padres de alumnos queda a la expectativa. La comunidad educativa de este colegio de Vilagarcía lleva años reclamando adelantar el horario de entrada de los niños a clase, pero la Xunta se lo deniega una y otra vez porque los autobuses escolares disponibles en la actualidad no pueden pasar antes a recoger a los niños de este colegio.

De hecho, desde la Xunta se planteó como alternativa cambiar los horarios lectivos de otros centros de Vilagarcía para, de este modo, sí poder ajustar el de Rubiáns, pero esta posibilidad fue rechazada tanto por los consejos escolares afectados como por Rubiáns, que no quiere causar problemas a otros colegios para resolver el suyo.

La comunidad educativa de Rubiáns propuso en su momento la contratación de un autobús más, al considerar que es un gasto asumible por la administración, pero esta posibilidad no ha sido tenida en cuenta por la Xunta.

Rubiáns reclama el adelanto del inicio de las clases por los problemas actuales de conciliación y porque los niños que utilizan el comedor escolar apenas disponen de media hora para comer antes de salir de nuevo para coger el autobús de vuelta a sus casas.