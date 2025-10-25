Vilanova se sumerge en la obra de Valle-Inclán

Cada Semana da Cultura de Vilanova se convierte siempre en una oda a la figura y la obra del genio de Ramón María del Valle-Inclán, unos días en los que el creador del esperpento toma las calles del municipio a treves de las actividades que organiza el Concello. Un ejemplo de esas actividades es la lectura pública de sus textos que ayer se celebró en el interior de la antigua iglesia de A Pastoriza, donde el escritor fue bauttizado a finales de 1866, cuando el templo todavía era utilizado como lugsar de culto.

Escolares de Vilanova fueron pasando, uno a uno, por el atril para leer su obra. Este año, el texto elegido fue «Los cuernos de Don Friolera», obra de teatro que cumple los 100 años de su publicación y una de las más conocidas del escritor vilanovés. Lo hicieron después de las autoridades municipales, una lectura que se extendió durante toda la mañana, con un pequeño respiro para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas.

A Pastoriza también fue el escenario la tarde noche anterior de la presentación del libro de Benito Leiro «A Vilanova literaria de Don Pastor», contemporáneo de Valle y de los hermanos Camba, con los que mantuvo un estrecho vínculo.

Un joven de Vilanova en polena lectura de textos de Valle. | IA

La Semana da Cultura continúa con su actividad. Para el día de hoy se sumergirá en la celebración del Samaín con una obra de teratro que también tendrá a la iglesia de A Pastoriza como centro neurálgico. Será a partir de las 18.00 horas. Mañana, la actividad se trasladará al Auditorio que lleva el nombre del escritor. A la orilla de O Esteiro sonarán las voces de Teo Cardalda y María Monsonís en un concierto que se titula «Descubrindo a Valle». El lunes se celebrarán las visitas dramatizadas a la casa de O Cuadrante, con Fátima Rey como «cicerone» y el martes, aniversario del escritor será el momento de la ofrenda floral en la plaza de O Castro. La Semana concluirá el día 31, con los 25 años de la Asociación de Amigos del escritor.