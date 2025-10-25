Vilagarcía agasaja a sus mejores lectores

Vilagarcía celebró ayer el Día de las Bibliotecas con la entrega de los galardones a «mejores lectores» a once niños, usuarios habituales del servicio de préstamo de la biblioteca municipal. El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Educación, Paola María, les entregaron diplomas y lotes de libros.

El Día de las Bibliotecas conmemora la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, durante la guerra de los Balcanes. Sobre esto, el alcalde afirmó que, «somos unos afortunados por vivir en paz y por contar con unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de nuestros ciudadanos». Los actos prosiguen hoy, a las 12 del mediodía, con el espectáculo de narración oral «Historias dun mundo grande», a cargo de Fran Ameixeiras y Bandullo Azul.